Победителям акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» вручили новые автомобили на выставке «Россия»

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Акция «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» завершилась в павильоне Компании на ВДНХ в рамках выставки «Россия» церемонией вручения ключей от автомобилей Lada Vesta Cross нового поколения.

Победителями стали Алёна Глазунова из Курской области, Вячеслав Егорушкин из Москвы и Марина Якименко из Краснодарского края. Главные призы вручил двукратный чемпион мира и Европы по самбо, заслуженный мастер спорта России Денис Гольцов.

Акция стартовала 4 октября и проводилась в течение девяти недель. По ее условиям участники должны были заправить свой автомобиль фирменным топливом Pulsar на одной из АЗС «Роснефти», а также подключиться к «Семейной команде» – программе лояльности розничной сети. Акция проходила на АЗС «Роснефти» в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других областях.

Еженедельно призеры получали от Компании подарочные промокоды номиналом 1 000 бонусных баллов для пополнения карты лояльности «Семейная команда». При этом каждые три недели происходил розыгрыш одного автомобиля Lada Vesta Cross нового поколения.

В общей сложности в ралли-марафоне приняли участие более 800 000 человек, а суммарно участники акции осуществили около 2,6 млн заправок своих автомобилей.

«Роснефть» активно развивает ассортимент своей розничной сети, которая отличается высоким качеством топлива, многоступенчатой системой контроля, широким нетопливным предложением и уровнем сервиса. Компания вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса.

«Семейная команда» – накопительная бонусная программа компании «Роснефть». Ее участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС Компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности.

Топливо Pulsar содержит уникальные моющие компоненты, которые обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Использование топлива с моющими компонентами увеличивает срок службы двигателя благодаря максимально эффективному сгоранию топливно-воздушной смеси, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

15 декабря 2023 г.

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