Офис МКБ в Neva Towers вошел в десятку лучших штаб-квартир по версии Forbes

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Штаб-квартира МКБ (Московского кредитного банка) в бизнес-центре Neva Towers вошла в рэнкинг лучших штаб-квартир по версии Forbes и выиграла «платину».

В рэнкинге участвовали 50 самых технологичных и функциональных офисных пространств, созданных для людей и их комфортной работы.

В рамках проведения исследования штаб-квартиры оценивались по шести критериям: эргономика пространства, человекоцентричность, использование цифровых технологий, внимание к экологии.

Итоговая оценка МКБ и остальных участников складывалась из совокупного балла по всем критериям и оценки, полученной по результатам голосования членов жюри.

«Рабочие пространства на этажах банка в башне Neva Towers оформлены дизайнерами интерьеров и художниками с учетом пожеланий сотрудников. На эффективную организацию рабочих процессов ориентированы зум-комнаты, лаундж-зоны, конференц-зал. Для удобства сотрудников на каждом этаже есть несколько кухонь с бесплатными кофе, чаем, снеками, вендинговые аппараты», – отмечается в исследовании.

