Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ноябре исполнилось два года с начала работы совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления Росреестра по Москве и комплекса городского хозяйства. Его задача — ускорение темпов постановки на кадастровый учет, регистрации прав и изменение характеристик объектов и инфраструктуры городских служб, в том числе сетей водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и иных.

«За прошедшие два года работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства нам удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и Управлением Росреестра по Москве. Благодаря грамотно налаженным каналам обмена информацией удалось существенно ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Это позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы, что особенно актуально в зимний период», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

За два года совместной работы специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, 630 зданий площадью свыше 243 тысяч квадратных метров и 2647 инженерных сооружений протяженностью более 3,2 миллиона метров.

«Подобные результаты стали возможны благодаря оперативному взаимодействию между представителями сектора жилищно-коммунального хозяйства и специалистами управления. И как итог — высокая продуктивность штаба в решении вопросов кадастрового учета и государственной регистрации права на объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории города Москвы для обеспечения их стабильной эксплуатации», — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Среди знаковых объектов, которые рассмотрели в рамках работы штаба, — первый и второй блоки Люберецких очистных сооружений, канализационные насосные станции «Крекшино-2» и «Первомайское», две группы вторичных отстойников и блок головных сооружений механической очистки Курьяновских очистных сооружений.

В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Специалисты штаба оформили газопроводы высокого давления протяженностью 85 тысяч метров в таких населенных пунктах, как поселок Птичное, деревни Ивановское, Пучково, Середнево, Кнутово, Десна, Постниково, Анкудиново, Бабенки, садовое некоммерческое товарищество «Ракитки», коттеджный поселок «Капитолий», поселение Рязановское и поселок Толстопальцево, а также на Панфиловском проспекте, Бибиревской улице и в Хлебозаводском проезде.

Кроме того, учетно-регистрационные действия проведены в отношении газопроводов низкого давления общей протяженностью 45,3 тысячи метров, проложенных по улицам Милашенкова, Руставели, Яблочкова, Добролюбова, Фонвизина, Щипок и Бирюлевской, по Огородному проезду, а также в поселке Толстопальцево.

Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в ноябре 2021 года по инициативе заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Эффективное взаимодействие: в столичном штабе по вопросам ЖКХ подвели итоги года

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI