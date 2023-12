Молодой ученый МФТИ – лауреат российской премии «Лидеры ИИ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудник лаборатории математических методов оптимизации МФТИ Александр Безносиков получил национальную премию за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта «Лидеры ИИ». Церемония награждения состоялась в рамках международной конференции Artificial Intelligence Journey 2023. В своем выступлении в ходе конференции лауреата упомянул Президент России Владимир Путин.



«Очень приятно получить приз, за этим стоит большая работа не только моя, но и коллег, так как все наши проекты — это командная работа, где каждому отведена важная роль. Поэтому воспринимаю награду, как признание нашей общей работы и это безусловно круто. Эту награду вручили за совокупность заслуг в области исследования методов оптимизации в обучении ИИ. Хочу поблагодарить Александра Гасникова, друзей, с которыми делали первые шаги в науке, всех ребят, с кем мы работали и продолжаем работать, а также маму!»— прокомментировал награду Александр Безносиков.

Проект «Лидеры Искусственного Интеллекта» реализуется АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере ИИ при поддержке Правительства России. Его цель — не только ускорить внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и национальную безопасность, но также и в высокотехнологичный бизнес.

Награждаются три категории участников: ученые, компании и регионы. В частности, исследователям вручают денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей. Церемония награждения прошла в Москве на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

