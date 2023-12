Минэкономразвития: к 2030 году въездной туризм в России увеличится в 1,5 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благодаря действующим мерам по развитию въездного туризма интерес иностранных туристов к поездкам в нашу страну устойчиво растет. Об этом директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев заявил в ходе круглого стола Минэкономразвития, посвященного результатам принятых мер в сфере въездного туризма в 2023 год.

«На площадках российских поисковиков-агрегаторов зафиксирован двукратный рост количества бронирований. В первую очередь это туристы из Китая, Турции, Индии, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, – отметил директор департамента. – К 2030 году прогнозируем увеличение въездного туризма в 1,5 раза – до 16 млн туристов из 17 приоритетных стран Ближнего Востока и Азии».

В ходе дискуссии заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик поделился опытом по развитию въездного туризма в своей стране. Участники встречи отметили потребность в унификации взаимного признания виз России и Белоруссии.

«В ближайшей перспективе Минэкономразвития России предстоит большая совместная работа с представителями профильных ведомств, органов региональной власти и туроператоров по расширению авиасообщения, облегчению визового режима и популяризацией возможности оформление единой электронной визы в Россию в других странах, – подытожил Никита Кондратьев. – В числе приоритетных направлений работы по-прежнему остается развитие инфраструктуры и точек приема международных платежных сервисов в России, запуск единой карты туриста и продвижение туристических направлений России под единым брендом».

В работе круглого стола приняли участие представители государственных структур, отраслевых ассоциаций и ведущих туроператоров России.

