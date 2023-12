«Мамы в бизнесе 2.0»: в столице подвели итоги проекта поддержки женщин-предпринимательниц с детьми

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице подвели итоги бесплатной программы «Мамы в бизнесе 2.0», организованной специалистами ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В ней приняли участие 70 женщин. На протяжении месяца они посещали нетворкинг-встречи, знакомились с успешным опытом других бизнес-леди и налаживали деловые контакты.

Проект стартовал в прошлом году и прошел уже во второй раз. За это время к нему присоединились 140 женщин. В 2024-м работу планируют продолжать. По итогам первого потока около трети участниц проекта — 27 процентов — готовятся к открытию собственного дела.

«Этот проект уникален тем, что дает реальные навыки и возможность открыть свое дело. Женщины приходят только с идеей, а выпускаются с уже рабочей моделью бизнеса. В этом году среди победительниц девушки, которые готовы запускать собственную линейку одежды, развивать творческую студию для детей и их родителей, а также изготавливать аксессуары из кожи. Поздравляю тех, кто дошел до финала, и желаю дальнейших успехов», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Под руководством наставников участницы подготовили бизнес-проекты, которые в финале оценило экспертное жюри. В его состав вошли блогер-миллионник, предприниматель и многодетная мама Екатерина Величкина, руководитель административного блока Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России» Наталья Голоснова, создатель экосистемы для женщин Mamado Анастасия Серегина и главный редактор медиа для мам Liberty Анастасия Загорская.

Эксперты проанализировали, насколько грамотно будущие бизнес-леди составили портрет целевой аудитории, оценили масштабируемость проекта, потенциальную успешность его реализации и социальную значимость.

Первое место заняла Анна Мулинова. Она представила концепцию бренда женской одежды плюс-сайз из натуральных и экологичных тканей. На втором — Ирина Королева с проектом творческой студии для детей и взрослых Flame&Go, в котором они смогут развивать музыкальные навыки и актерское мастерство. Третье место досталось Екатерине Касаткиной. Она разработала бренд сумок, портфелей и аксессуаров из кожи Katrin Kaas. В номинации «Самая активная участница» победила Анна Жиганшина.

Городской проект поддержки малого и среднего бизнеса с участием партнеров реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд». Кроме того, проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ и по телефону: +7 495 225-14-14.

