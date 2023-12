Максим Решетников: совместно с бизнесом мы определили стратегию развития туристической отрасли до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На полях выставки-форума «Россия» прошла встреча министра экономического развития РФ Максима Решетникова с членами Российского союза туриндустрии (РСТ) – объединения, в которое входят туристические и круизные операторы, отельеры, гиды, транспортные компании, рестораторы и образовательные учреждения. Глава ведомства рассказал об основных итогах работы министерства по развитию туристической отрасли в 2023 году и ответил на вопросы бизнес-сообщества.

«Туристическая отрасль по итогам текущего года показывает хорошую динамику. За 10 месяцев число турпоездок выросло почти на 19% к прошлому году. И важно, что у нас достаточно широкая география: Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Карелия, – вот эти регионы в 1,5 раза увеличили поток. Калининград и Кузбасс – на треть. Это, понятно, я говорю к тем «тяжеловесам», которые традиционно в лидерах», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Максим Решетников подробно рассказал представителям турбизнеса о мерах господдержки, которые появились в этом году. Среди них – освобождение туроператоров от уплаты НДС, льготное кредитование на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.

«Для Минэка это был такой первый полноценный год, когда мы выполняли функцию регулятора отрасли. Он был для нас очень насыщенный, мы системно переосмысливали вместе с отраслью развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. У нас есть четкий план и до 2030 года видение развития отрасли. Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта», – подчеркнул министр.

Бизнес в 2023 году продолжил получать субсидии на строительство модульных гостиниц. По этой программе за два года уже введено более 4 тысяч номеров. Осенью на эти цели по поручению Президента РФ дополнительно выделено 10 млрд рублей на 2023–2024 гг. Среди регионов по направлению строительства модульных отелей лидируют Алтайский край, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария и Челябинская область. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тысяч номеров. Еще 48 тысяч номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей.

Министр перечислил проекты системных изменений в туристической сфере, которые стартовали в 2023 году. В частности, разработан механизм мониторинга цен на отдых. Опробована методология мониторинга стоимости турпродуктов, разработанная Росстатом. В 2024 году министерство рассчитывает получить рабочий инструмент для учета динамики цен, который будет использоваться для принятия управленческих решений.

«По поручению Президента мы планируем утвердить в ближайшее время дорожную карту трансформации делового климата в туризме. Собрали все «барьеры», которые есть в отрасли, изучили это с отраслевыми специалистами. Дорожная карта, где 22 мероприятия, уже в Правительстве, ожидаем, что в ближайшее время, до Нового года, соответствующее распоряжение будет подписано. Это нам даст мощный толчок в 1 квартале подготавливать нормативные акты и снимать «барьеры». Готовим поправки ко второму чтению к законопроекту о регулировании гостевых домов. С МВД и Минсельхозом нам удалось добиться очень значимых решений по упрощению допуска к управлению снегоходами. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, когда снегоходы, которые будут даваться в аренду, в пользование, можно будет использовать, имея на руках права категории А и В, при условии, что не выезжаешь на дороги общего пользования. Мы легализуем тем самым бизнес сдачи снегоходов в аренду», – заявил Максим Решетников.

На встрече министр анонсировал запуск обновленного национального туристического портала. Его презентация пройдет перед Новым годом. Также Максим Решетников пригласил всех, кто любит путешествия – туристов и сотрудников сферы гостеприимства, посетить павильон «Почувствуй Россию», открытый силами Минэкономразвития РФ и АНО «Нацприоритеты» на выставке-форуме «Россия». Экспозиция посвящена развитию внутреннего туризма в стране. Павильон уже принял 215 тысяч гостей, на его площадках прошло 140 мероприятий, туристический потенциал презентовали 50 регионов.

Участие во встрече также приняли Председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Надежда Школкина.

