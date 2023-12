Лучшие научные новости года: в СПбГУ отметили самых активных ученых | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

По данным системы мониторинга Brand Analytics количество сообщений о науке СПбГУ в СМИ за последние два года выросло почти в 13 раз: с 632 сообщений в 2021 году до более 8200 в текущем. При этом доля научных новостей об Университете, распространенная при участии пресс‑службы СПбГУ, от всех сообщений об университетской науке на протяжении последних двух лет стабильно составляет от 50 до 70 %.

© СПбГУ

В 2022 году СПбГУ стал первым в России по количеству новых мегагрантов, создав три новых лаборатории. Также СПбГУ занимает первое место в России по количеству грантов Российского научного фонда. Ученые Университета получили 112 грантов — 5,5 % от общего числа и наибольшее количество грантов для одной организации. При этом 25 % поддержанных проектов выполняются под руководством молодых исследователей.

© СПбГУ Проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев

Проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев подвел итоги уходящего года и поблагодарил ученых Университета за научно‑популяризаторскую работу. Проректор отметил, что популяризация — важное направление деятельности всего Университета.

Начальник Управления маркетинга и медиакоммуникаций СПбГУ Дмитрий Шишмаков подчеркнул, что управление сделало большой шаг вперед по части научной популяризации. Соответствующая работа будет продолжена в новых форматах, отметил он. О трендах в научной коммуникации, форматах и личном бренде ученого рассказала заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина.

© СПбГУ Начальник Управления маркетинга и медиакоммуникаций СПбГУ Дмитрий Шишмаков

За последний год наиболее активными в медиа молодыми учеными Университета стали руководитель лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родион Резник, профессор СПбГУ Ирина Тимофеева, а также доценты СПбГУ Наталья Трегубова и Ольга Якубович.

Родион Резник вместе с коллегами из лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ продолжают совершенствовать квантовые технологии для микроэлектроники, основы которых заложил выпускник ЛГУ, лауреат Нобелевской премии 2023 года по химии Алексей Екимов.

Ученые СПбГУ выяснили, как планетарные волны влияют на динамику атмосферы

В число наиболее активных химиков Университета также вошла профессор кафедры аналитической химии СПбГУ, лауреат премии президента РФ для молодых ученых Ирина Тимофеева. Сфера научных интересов профессора СПбГУ лежит в области разработки новых методов анализа вещества — например, определения консервантов в напитках, а также антибиотиков в креветках, молоке и сточных водах. За год Ирина Тимофеева приняла участие в более чем 30 проектах в медиа, среди них полноценные интервью, комментарии о научной работе, видеоролики для программы Национальных проектов России, пресс‑конференции и многое другое.

Внимание доцента кафедры сравнительной социологии СПбГУ Натальи Трегубовой сосредоточено на исследовании искусственного интеллекта и его влияния на современное общество. Наталья Трегубова предложила методы борьбы с угрозами искусственного интеллекта. Кроме того, книга ученых СПбГУ, в написании которой также принимала участие доцент Университета, вошла в лонг‑лист главной книжной социологической премии.

Президент России призвал ведущие вузы страны готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

В число активных молодых ученых также вошла доцент кафедры геохимии СПбГУ Ольга Якубович, чья прикладная разработка для геологоразведки была освещена в наибольшем количестве отраслевых СМИ — более 15 материалов, в том числе интервью в старейшей газете «Санкт‑Петербургские ведомости».

© СПбГУ

За наиболее активную работу с пресс‑службой СПбГУ и средствами массовой информации благодарности получили и. о. заведующего кафедрой прикладной экологии СПбГУ Евгений Абакумов, ученый секретарь лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен и доцент кафедры медицинской химии СПбГУ Виктор Коржиков‑Влах.

По итогам года каждый материал об исследованиях, проводимых Евгением Абакумовым, получал более 100 откликов в медиа и приводил к активным обсуждениям как в научном сообществе, так и в медиаполе. Профессор СПбГУ в составе международной научной группы проанализировал, с какими рисками связано развитие сельского хозяйства в северных регионах, и изучил содержание углерода в почвах урбанизированных экосистем Российской Арктики. Кроме того, Евгений Абакумов в рамках деятельности Научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего», в состав которого входит СПбГУ, помог создать самый северный огород в открытом грунте. Помимо этого, Евгений Абакумов стал победителем конкурса «Золотые имена высшей школы» за развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования.

За самый яркий отклик в СМИ благодарность получила ученый секретарь лаборатории исследования озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен. За год новости, рассказывающие об исследованиях, проводимых на базе мегагрант‑лаборатории СПбГУ, набрали 2890 цитирований в СМИ. Так, физики Университета разработали технологию измерения озона на основе машинного обучения, доказали, что концентрации «вредного» озона над Петербургом уменьшаются.

Ученые СПбГУ доказали, что магнитные бури могут разрушить до 25 % озонового слоя Земли

Также в числе наиболее цитируемых ученых в СМИ вошел руководитель лаборатории биоматериалов, доцент СПбГУ Виктор Коржиков‑Влах. Новость о разработке технологии 3D‑печати имплантатов из наночастиц была процитирована в СМИ более 880 раз.

Наиболее цитируемыми в социальных сетях стали новости о салене — одном из наиболее перспективных элементов для применения в энергетике (более 24 тысяч просмотров в научно-популярном телеграм-канале СПбГУ «Ландау позвонит»), а также публикации о тихоходках. За последний год исследовательская группа Университета, куда вошел старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов, открыла четыре новых вида, одно новое семейство тихоходок, а также выделила три семейства тихоходок из одного и опровергла открытие нового рода.

Во время мероприятия также выделили ученых, которые чаще всего рассказывали о своих исследованиях, разработках и премиях. Среди них руководитель ведущей научной школы Российской Федерации в области математики и механики, заведующий кафедрой прикладной кибернетики, профессор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кузнецов. Под руководством Николая Кузнецова математики СПбГУ нашли формулу для оптимальной работы диапазона частот в радиосвязи и телекоммуникациях, сделали тренажеры для водителей и пилотов реалистичнее и долговечнее. Также профессор СПбГУ разработал комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также регулярно входит в число самых цитируемых ученых мира.

Профессор СПбГУ Николай Кузнецов: «Премия имени Геннадия Леонова заняла достойное место среди именных наград правительства Санкт‑Петербурга»

Профессор кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас был награжден благодарностью за самый активный и быстрый отклик на запросы СМИ и пресс‑службы и комментарии по палеонтологии. С участием палеонтолога было проведено более 20 мероприятий пресс‑службы, включая science‑ланчи, фото- и видеосъемки, комментарии и многое другое. Другой палеонтолог Университета — заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрий Григорьев — получил благодарность за инициативу, набравшую самый большой отклик в СМИ (более 10 съемок и более 100 эксклюзивных материалов).

© СПбГУ Доцент кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрий Дубовиков

Доцент кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрий Дубовиков получил благодарность за самое большое количество новостей, написанных под эмбарго, такой способ научной коммуникации приводит к наибольшим просмотрам в СМИ. Так, ученые СПбГУ опровергли «открытие» американскими учеными древнейшего муравья‑кочевника и подтвердили наличие социального поведения у муравьев 40 млн лет назад.

За самую эффективную коммуникацию года был награжден заведующий лабораторией ядерных процессов СПбГУ Владимир Жеребчевский. Физики СПбГУ вместе с коллегами из Радиевого института имени Хлопина получили радионуклиды, перспективные для диагностики и лечения онкозаболеваний. Новость об этой работе позволила ученым установить контакт с врачами‑урологами для проведения клинических испытаний разработки.

В конце года Университет также запустит свой научно‑популярный подкаст, в котором ученые СПбГУ из самых разных сфер научной деятельности будут рассказывать о своих исследованиях.

