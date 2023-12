Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городские службы продолжают масштабную уборку столицы после снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего дня.

Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводится сплошное механизированное подметание и противогололедная обработка. От снега чистят и дворовые территории.

Особое внимание уделяют оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, объектам социальной сферы.

Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня очищают от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными конструкциями. Горожан просят быть внимательными, следовать указаниям сотрудников коммунальных служб и не заходить за ограждения.

