Ковка, чеканка, литьё: в Политехе открылась творческая выставка студентов

В Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» открылась выставка, приуроченная к 125-летию университета. На ней представлены работы студентов Института машиностроения, материалов и транспорта, обучающихся по направлению «Технология художественной обработки материалов».

Изделия выполнены из бронзы, латуни, стали, алюминия и серебра. Для их изготовления использовались технологии ковки, литья, чеканки и последующей полировки

В каждом экспонате отражены индивидуальные черты его автора, чувствуется мысль, которую он хотел донести своим творением. Можно проследить и процесс оттачивания мастерства: работы первокурсников выполнены ковкой материала и элементами пластической деформации, работы второкурсников — литьём в песчано-глинистые формы из алюминия.

У каждой работы в экспозиции есть описание. Весь цикл — от идеи и модели до готового изделия — полностью заслуга самих обучающихся.

Некоторые работы номинированы как ювелирные. Так, занимающее одно из центральных мест выставки ожерелье создано по технологии печати воском и отлито из серебра, а отдельные элементы декорированы эмалью. Это украшение — выпускная работа студентки 2 курса магистратуры Высшей школы физики и технологий материалов Валерии Поповкиной.

Ещё одна обращающая на себя внимание работа принадлежит выпускнице бакалавриата 2023 года Варваре Левиной. Это меч, стилизованный под старину, выполненный в технологии ковки с внедрением стеклянных элементов, создающих ощущение неоднородности и хрупкости материала.

Отдельно стоит обратить внимание на работы, в которых выражена любовь и благодарность Политеху, такие как: «Лестница знаний», «Гидробашня» и т. д.

«Технология художественной обработки материалов» — самое молодое творческое направление из всех технических, и студенты как истинные художники и творцы создают уникальные работы.

