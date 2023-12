Инвестор построит объект транспортного обслуживания на улице Поляны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства объекта транспортного обслуживания в ЮЗАО. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В Москве развивают инфраструктуру для обслуживания автотранспорта: строят парковки, автомастерские, заправки и автомойки. Арендовать землю для возведения таких объектов инвесторы могут на городских торгах.

«По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка площадью 0,13 гектара в Северном Бутове. Победитель за два с половиной года возведет на нем объект транспортного обслуживания, площадь которого не должна превышать 963,9 квадратного метра», — рассказал Максим Гаман.

Участок расположен на улице Поляны. В соответствии с договором арендатору отводится 12 месяцев, чтобы получить разрешение на строительство. Затем в течение еще девяти месяцев он должен завершить работы нулевого цикла.

Информацию о выставляемых на городские торги объектах можно найти на инвестиционном портале Москвы. На протяжении девяти лет он остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов. Там собрана подробная информация о налоговых режимах, льготах и мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, подать заявку на получение статуса, дающего право на льготы, посмотреть выставленную на торги недвижимость и многое другое.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

