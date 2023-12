Жостовская роспись и уральские самоцветы: в метро открылась выставка «Этнобренды»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На станции метро «Воробьевы горы» Сокольнической линии открылась выставка «Этнобренды». В ней представлены самые известные изделия страны, все они символы разных народных культур. Например, на выставке можно узнать, что для производства оренбургских пуховых платков вывели особую породу коз, а белую глину для гжельского фарфора искали два века.

«Пассажирам московского транспорта нравятся выставки и тематические поезда, которые знакомят с культурой и обычаями других регионов. В этот раз совместно с Российским государственным социальным университетом открыли новую экспозицию на станции метро “Воробьевы горы”. Пассажиры смогут узнать много интересного о традиционных промыслах и продукции из 15 регионов нашей страны», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уральские самоцветы, тульский самовар, изделия жостовских мастеров и другие экспонаты разместили в прозрачных колбах на платформе станции.Эти предметы отбирали культурологи, этнографы и представители научного сообщества регионов России. Проанализировав известность брендов, их уникальность и связь с народом, эксперты выбрали 20 изделий более чем из 120 вариантов.

На выставке представлены этнокультурные бренды Северного Кавказа, Центральной России, Урала, Сибири, а также северных и юго-восточных регионов страны. Посетить выставку можно до 14 января.

