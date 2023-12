Дмитрий Медведев ответил на вопросы студентов СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Задать свои вопросы Дмитрию Анатольевичу смогли двадцать лучших школьников и студентов страны: отличники учебы, победителями олимпиад и конкурсов по общественным наукам, истории, праву, молодые исследователи, волонтеры. «Не мне объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Но для того, чтобы получать знания, сейчас благодатное время. Вспоминаю свои годы — газеты были очень скучные, в основном в них были лозунги и информация общественно‑политического свойства. К своему удивлению, я их читал. Наверное, вы относитесь к той же категории молодых людей, кому интересна политическая жизнь», — отметил Дмитрий Анатольевич.

СПбГУ на встрече представили будущие юристы Софья Волощук и Александр Масына. Софья — заместитель председателя студенческого научного общества юридического факультета СПбГУ, организатор студенческих международных научных конференций и круглых столов. Александр — председатель правового комитета Студсовета СПбГУ.

Встреча с зампредом Совбеза была приурочена ко Дню Конституции РФ, поэтому красной нитью обсуждения стали именно роль и значение основного закона страны. «Вся наша правовая система во все периоды выстроена таким образом, что иерархия нормативных актов сообразуется с основным законом. Так было, есть и будет. Мы все исходим из того, что Конституция — это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, в ходе диалога прозвучали вопросы о смене вектора от научной и преподавательской работы Дмитрия Анатольевича к политике, механизмах защиты исторической памяти, особенностях преподавания общественных наук в школах. Универсанты обратились к заместителю председателя Совета безопасности с вопросами, касающимися особенностей современного российского законодательства и правоприменения.

На вопрос Софьи Волощук о соотношении двух постулатов Конституции: свободы предпринимательской деятельности и России как социального государства Дмитрий Анатольевич дал пояснение, что статус социального государства означает, что оно заботится о своих гражданах, но при этом не отменяет свободы предпринимательской деятельности, защиты частной собственности, получения доходов. Зампред Совбеза России порекомендовал Софье подготовить научную работу на эту тему.

Мнение Дмитрия Анатольевича, на мой взгляд, вполне отражает сложившуюся в России ситуацию, когда оба конституционных принципа создают единое благоприятное пространство как для тех лиц, которым нужна материальная поддержка общества и государства, так и для предпринимателей, ведущих свое собственное дело и преследующих экономические цели. Заместитель председателя студенческого научного общества юридического факультета СПбГУ Софья Волощук

Александр Масына обратил внимание Дмитрия Медведева на коллизию, возникающую при получении гражданства детьми, которые родились за границей, но проживать будут на территории России.

Как отметил Александр, такие дети, согласно законодательству, сегодня не могут получить отчество, поскольку при рождении за рубежом нет традиции «триединого имени» — присвоения фамилии, имени и отчества. Дмитрий Медведев назвал вопрос «каверзным» и заметил, что отчество — это право и благо, его присвоение, даже если при рождении оно не было дано ребенку, следует урегулировать законодательно. «Это те традиционные ценности, которые мы должны защищать», — подчеркнул Дмитрий Анатольевич.

В завершение беседы каждому участнику были вручены подарки, один из которых — Конституция РФ, подписанная Дмитрием Медведевым.

