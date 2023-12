Делегация Инженерно-строительного института посетила Бишкек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

11–13 декабря директор Инженерно-строительного института СПбПУ Галина Козинец, заместитель директора по научной работе Виктор Елистратов и директор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Юрий Лазарев посетили с рабочим визитом Киргизско-Российский Славянский университет (КРСУ) в Бишкеке.

Во время встречи с проректором по международной деятельности КРСУ Виктором Денисенко представители Политеха обсудили перспективы учебно-методического и научно-технического сотрудничества в рамках подписанного в октябре этого года договора о сотрудничестве между СПбПУ и КРСУ. Директор ИСИ предложила укреплять сотрудничество по направлениям проектирования и строительства, управления дорожным движением, развития технологий использования возобновляемой энергетики. В рамках договора начата разработка дорожной карты, включающая, в частности, разработку программ дополнительного образования для КРСУ по различным направлениям, разработку сетевых программ магистратуры, а также проведение совместных исследований и разработку технического проекта кампуса КРСУ с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий возобновляемой энергии.

Члены делегации встретились с руководством и коллективом естественно-технического факультета, представили презентации по концепции развития ИСИ, программам подготовки кадров. Посетили несколько профильных лабораторий, познакомились с проводимыми исследованиями и учебным процессом, наметили мероприятия по сотрудничеству.

В завершающий день визита состоялась беседа с ректором КРСУ Денисом Фоминым-Ниловым, который рассказал о сегодняшнем состоянии и перспективах развития университета, подтвердил заинтересованность в укреплении и развитии отношений с СПбПУ. Участники встречи обсудили конкретные темы и направления сотрудничества между ИСИ и профильными факультетами КРСУ, особенно выразив заинтересованность в разработке инновационного проекта нового кампуса КРСУ и базы отдыха на озере Иссык-Куль.

Отдельно хотелось бы отметить климатические изменения, происходящие в южном городе Бишкеке. Все три дня визита политехников шёл сильный снег, а температура воздуха опустилась до экстремальных — 280 С. По утверждению местных жителей, такого не наблюдалось больше 60 лет.

