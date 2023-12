Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Пока Москва погружается в сугробы эксперты Государственного университета управления углубляются в самые разные темы повестки дня. Конечно же, успели прокомментировать ответы Владимира Путина на Прямой линии с россиянами, обсудили те же высокие цены на яйца и низкую безработицу. Также сообщили о росте долга других стран перед Россией, пошептались об интригах в ЕС, выявили новые мошеннические схемы и дали советы по распознаванию финансовых пирамид. Как всегда, интересно и полезно – читаем.

— Ректор ГУУ Владимир Строев высказался о важности развития системы Советов отцов в России. «Интерес к теме есть. Многие регионы обращаются в столицу за советом и помощью. Не важно, что это Совет отцов Москвы, это уже состоявшийся проект, который не грех масштабировать».

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев принял участие в съёмках программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», где обсудил растущее в Европе недовольство наплывом мигрантов. «Этническая преступность в Швеции даёт о себе знать. Некоторые районы и города Швеции превращаются в мигрантские анклавы, где орудуют сплочённые этнические банды», – сообщает советник.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко рассуждает о политике нового президента Аргентины Хавьера Милея. «Несмотря на весь популизм, которым сопровождалась экстравагантная предвыборная кампания Милея, реальные шаги могут значительно отличаться от озвученных обещаний», – считает эксперт.

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова сообщила, что детские товары в России станут доступнее: «Снижение НДС для детских товаров до 10% позволит повысить конкурентоспособность производителей, качество, безопасность, доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке и поддержать семьи с детьми, а также за счёт этого бизнес сможет снизить цены, не потеряв прибыли».

— Также Валерия Иванова сообщает о компенсациях, которые власти Германии выплачивают компаниям в связи с убытками от прекращения деятельности в России. «Европейским правительствам придётся компенсировать все потери для остановки усугубления экономического кризиса и паники, либо придётся принять решение о возврате бизнеса в Россию», – заявила эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова комментирует заявление Минтруда РФ о запрете заключать трудовой договор с уехавшими за границу сотрудниками. Запрет связан с невозможностью работодателей в полной мере обеспечить соблюдение Трудового кодекса РФ на территории других стран. «Министерство подтвердило, что компании имеют возможность заключать договоры гражданско-правового характера с гражданами, находящимися за пределами территории России, с учётом действующего местного и зарубежного законодательства», – уточнила эксперт.

— Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник рассказал о функциях менеджера по устойчивому развитию. «Его фокус — на стратегическом анализе, цель которого — минимизировать неэффективное использование ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие при заботливом отношении к людям, материальным и природным ресурсам, а не на кризисном управлении», – утверждает эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал о причинах роста цен на продукты. Важной причиной этого является тот факт, что бизнес закладывает в цену товаров не только свои издержки, но также и свои риски, говорит эксперт.

— Также Николай Кузнецов предупредил о рисках банковских вкладов с инвестпродуктами. «”Заманухой” часто служит повышенная процентная ставка, мол, есть просто вклад под 11%, а есть вклад с инвестициями под целых 15% (цифры условные). При этом часто забывают упомянуть о рисках, которые связаны с таким способом вложения денег», – предупреждает экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов прогнозирует стабильно высокие цены на СПГ в Европе. «Россия, наращивающая потенциал по производству СПГ, будет в среднесрочной перспективе, как это ни парадоксально, ключевым игроком на европейском рынке газа», – утверждает экономист.

— Также Евгений Смирнов рассказал о девальвации аргентинского песо. Эксперт называет меру шоковой терапией для экономики и признаёт, что других мер у страны не осталось. «Между тем, уже десятилетие экономика Аргентины находится в кризисе, и пока непонятно, как сработает девальвация, то есть не приведёт ли это к обратному эффекту – панике на финансовых рынках», – предупреждает Евгений Смирнов.

— Кроме того, Евгений Смирнов отметил рост долгов других стран перед Россией. Совокупный долг других стран перед РФ по итогам 2022 года вырос на 8,7%, достигнув $28,9 млрд. При этом заметнее всего за этот период увеличился долг Бангладеш и Египта, тогда как основным должником является Беларусь.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский раскрыл причины падения качества мобильного интернета. «Снижение скорости доступа в интернет через сети операторов сотовой связи — это следствие нехватки оборудования для развития сетей. На это накладывается растущий из года в год пользовательский трафик», – сообщает эксперт и добавляет, что первые базовые станции отечественного производства начнут устанавливать только к концу 2024 года.

— Кроме того, Андрей Стариковский предупредил о новой схеме мошенников с 5-тысячными купюрами. Мошенники «помогают» скачать подложное приложение Банка России с информацией о защитных признаках банкнот. Оно якобы определяет подделки, в то время как оригинал на это не рассчитан. Подложное приложение содержит вирус, который похищает личные данные с телефона.

Обсудить эту тему можно на канале ГУУ в «Дзен».

— Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина делится с каналом ГУУ в «Дзен» уникальным материалом о том, к чему приведёт усиление контроля за ростом цен. «В случае подъема цен поставщиками продукции, ритейлеры, чтобы не попасть под проверку ФАС, будут заинтересованы искать более дешевую, пусть и менее качественную продукцию, или устанавливать цены ниже закупочных за счет равномерного подъема цен на другие продукты», – предупреждает экономист.

— Также Галина Сорокина рассказала о мерах по снижению стоимости куриных яиц. В частности, снятие пошлин на импорт из-за рубежа. «Данная мера, введенная на полгода до 30 июня 2024 года, позволит остановить резкий рост стоимости яиц на внутреннем рынке и краткосрочно решить продовольственную проблему, однако несет в себе риски сокращения отечественного производства в связи с отсутствием рентабельности», – считает эксперт.

Этот же вопрос задавали на Прямой линии с Президентом, поэтому Галина Сорокина продолжила тему в «Дзен».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков поделился идеями о развитии туризма в Татарстане. «Предприятия туристической инфраструктуры — это и кафе, и рестораны, и гостиницы. С моей точки зрения, безусловно в Татарстане подобные объекты очень легко при правильном позиционировании окупаются и приносят серьезную прибыль», — подчеркнул экономист.

— Также Максим Чирков объяснил, чем чреваты для США их санкции на российский уран. Он рассказал, что значительная часть урана импортируется в США из России. «Еще не факт, что им удастся быстро уговорить африканские государства заместить российский уран», — предупредил эксперт.

— Ещё Максим Чирков подробно комментирует статистику удовлетворённости жизнью в Европе. «Немцы привыкли к тому, что Германия задает тон в Евросоюзе, а сейчас они столкнулись с тем, что всё уходит в прошлое. Естественно, у них меняется мироощущение, начинается депрессия, которая влияет даже на отношения внутри семей», – говорит Максим Чирков.

— Кроме того, Максим Чирков прокомментировал заявление Владимира Путина о рекордно низкой безработице в России и объяснил почему она не может быть нулевой: «В растущей экономике есть люди, находящиеся в процессе поиска работы, более высокооплачиваемого рабочего места. И это абсолютно нормально. Безработица нулевой быть не должна».

— Помимо этого Максим Чирков прогнозирует снижение цен на китайские автомобили. «На российском рынке будет усиливаться конкуренция, в 2024 году ожидаю возвращения некоторых ушедших из России брендов. Кстати, сами китайцы будут заинтересованы в снижении цен, поскольку сейчас сложились наиболее благоприятные условия для продвижения их брендов на российском рынке», – полагает экономист.

— Также Максим Чирков объяснил, почему россияне пока не готовы к большим тратам на новогодние подарки: «Здесь, на мой взгляд, срабатывает инерционность мышления, многие люди еще находятся под влиянием тревожных событий 2022 года, когда появилось беспокойство относительно стабильности российской экономики. И эти опасения еще не прошли».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, как самостоятельно посчитать будущий налог на недвижимость и землю. По словам эксперта, для большинства квартир налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости объекта. Он может вырасти не более чем на 10%, как предусмотрено в Налоговом кодексе.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов дал прогноз курса валют на месяц. «Если Центробанк не задерет ставку до 17-20%, и тем самым не вызовет спад промышленности и не разгонит инфляцию, то с середины декабря можно ожидать определенного восстановления рубля», – надеется эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала, как выявить финансовую пирамиду. Во-первых, это обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. Во-вторых, это гарантирование доходности, что запрещено на рынке ценных бумаг. А также агрессивная реклама, отсутствие собственных активов и другие признаки.

— Также Светлана Сазанова спрогнозировала курс валют. «Если 15 декабря Банк России повысит ключевую ставку, то курс рубля, скорее всего, немного укрепится до 84-88 рублей за доллар и 92-95 рублей за евро», – говорит эксперт. Как позже выяснилось, ставка поднялась.

— На калане ГУУ в «Дзен» Светлана Сазанова рассказывает, как бороться с бедностью в России.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказал об интригах во время принятия 12-го пакета санкций против России. «Так, по сообщениям источников в ходе обсуждения вопроса о членстве Украины и Молдавии в ЕС Олаф Шольц предложил Виктору Орбану покинуть зал, если у него есть на этот счёт серьёзные возражения», – сообщает эксперт.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов высказался о возможности снижения цен на китайские автомобили: «К концу года всегда происходит реализация того, что нужно продать в текущем году, и автомобили, произведенные в 2023-м, к этому времени, как правило, дешевеют».

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала о простых упражнениях для идеальной осанки. «Секрет успеха выполнения упражнений дома заключается в систематичности. Однако, этого мало для полноценной тренировки. Зарядку дома следует дополнять плаванием или тренировками с отягощениями в тренажерном зале с тренером», – заключила эксперт.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков и заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ Василий Старостин оценили, как регионы России повышают свою привлекательность для туристов. Вадим Жуков рассказал о важности брендирования территорий на примере Великобритании, а Василий Старостин сообщил о возможностях использования дизайн-кодов туристических городов: «Большой потенциал предлагает эмбиент-реклама, которая интегрирует сообщение в объекты окружающей среды, городские сооружения, транспорт и так далее».

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассуждает о динамике российского авторынка: «Объективные цифры говорят, что по итогам 2023 года мы приближаемся к 1 млн проданных автомобилей. Это положительная динамика, однако все еще ниже, чем в предыдущие годы. Тут стоит понимать, что произошла перестройка всего авторынка и эти процессы продолжаются».

В момент публикации материала никто из пресс-службы не пострадал, хотя все сломя ноги бежали на встречу выпускников ГУУ и конкурс «Мистер ГУУ». Желаем всем приятных выходных.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI