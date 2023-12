Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня, 15 декабря 2023 года, Государственная Дума РФ приняла в III окончательном чтении антисанкционный закон с учетом внесенных Правительством РФ поправок. Обновленный документ, разработанный Минэкономразвития России, включает как новые положения, так и продление действующих норм поддержки отечественной экономики – в дополнение к мерам, принятым Госдумой в I чтении. Ключевые поправки касаются финансовой, медицинской и социальной сфер.

Для защиты финансовой стабильности государства продляются контрсанкционные полномочия Банка России. Банк может приостанавливать либо ограничивать подозрительные, рискованные операции и сделки кредитных и некредитных финансовых организаций на срок до полугода. В связи со сложной геополитической ситуацией сохраняются полномочия Национального финансового совета формировать перечень счетов и операций Банка России, подлежащих проверке Счетной палатой РФ. Закон также продляет неприменение отдельных требований к офсетным контрактам, т.е. к долгосрочным договорам поставки со встречными инвестиционными обязательствами. В частности, заказчик может не прописывать в контракте максимальное количество товаров и услуг, закупаемых у единственного поставщика. Такое правило будет способствовать дальнейшей реализации политики импортозамещения. Для своевременного и бесперебойного обеспечения россиян лекарствами и медицинскими изделиями (шприцами, тонометрами, бандажами и др.) их закупки в наступающем году по-прежнему не будут включаться в расчет совокупного годового объема закупок по контракту для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заказчик (органы исполнительной власти, медицинские организации) смогут приобретать лекарства и медицинские изделия в необходимом объеме у любого поставщика – крупных компаний, МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций. Сохраняются и меры социальной поддержки населения новых территорий, в частности, продляется срок, в течение которого жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут обратиться за получением дополнительных выплат к пенсиям.

Новая норма в антисанкционном законе касается использования медучреждениями денежных средств, полученных ими от оказания медицинской помощи гражданам с полисами ОМС. Так, с нового года медучреждения смогут использовать финансы не только в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, но и с учетом своих потребностей. У них появится право инвестировать средства в развитие собственной инфраструктуры, что повысит качество и доступность оказания медицинской помощи населению.

В пакете поправок предусмотрены и другие изменения – в части таможенного регулирования, корпоративного права и страхования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI