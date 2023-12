Город присвоил статус промышленного комплекса Московскому институту электромеханики и автоматики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов», — рассказал Владимир Ефимов.

Московский институт электромеханики и автоматики входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех». С 1951 года предприятие занимается разработкой авиационных устройств, систем навигации и управления.

«Предприятие также создает перспективную авионику для самолетов, ведет разработку инерциальных навигационных систем. Сегодня борта пассажирских и транспортных отечественных самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и другими разработками компании», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам генерального директора МИЭА Алексея Кузнецова, налоговые льготы, которые предприятие получит в результате присвоения особого статуса, позволят экономить средства и направлять их на реализацию социальных программ и развитие научных и производственных процессов.

Статус промышленного комплекса присваивается производствам, выручка которых от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук превышает 80 процентов от общего объема прибыли.

С 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI