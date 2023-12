Город заключил с правообладателем договор о комплексном развитии участка в Солнцеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Солнцево реорганизуют неэффективно используемую территорию. О заключении соответствующего договора с инвестором сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правообладатель земли и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территории, в течение пяти лет проведет редевелопмент участка площадью 1,39 гектара. Инвестиции в развитие площадки составят почти семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта — 99 миллионов рублей. В результате будет создано 260 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок находится между Наро-Фоминской улицей и Боровским шоссе, он имеет хорошую транспортную доступность. Неподалеку расположены станция метро «Солнцево», одноименный городской вокзал и социальные объекты.

«На месте неэксплуатируемых зданий, портящих облик района, планируется построить 62,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе для программы реновации. На первых этажах жилых домов могут быть размещены магазины, кафе, фитнес-центры, аптеки и пункты бытового обслуживания», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что будут проведены все необходимые работы по озеленению и благоустройству придомовых территорий, обустройству спортивных, детских площадок и зон отдыха, также организуют парковочное пространство.

По словам генерального директора ООО «Специализированный застройщик “Дружба-Парк”» Дениса Бирюкова, здания, расположенные сейчас в границах проекта, со временем пришли в негодность, утратили свою актуальность и явно не соответствуют преобразовавшемуся району. В рамках развития участка застройщик намерен возвести современный жилой комплекс повышенной комфортности с качественными общественными пространствами и эффективной планировкой территории.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

