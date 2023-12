В Сосенском в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию две поликлиники

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2025 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) введут в эксплуатацию две поликлиники. Их уже строят частные инвесторы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Две поликлиники появятся в поселении Сосенском. Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника — на 475 посещений в смену», — отметил Андрей Бочкарев.

Медучреждения возводят в жилых комплексах «Испанские кварталы» и «Бунинские луга». По словам заммэра, новые объекты здравоохранения, как и школы с детскими садами, вводят в эксплуатацию и передают на баланс города с полным набором необходимого оборудования и мебели.

Сейчас на объектах идут строительно-монтажные работы, устройство наружных инженерных сетей, фасада, монтаж внутренних инженерных систем: вентиляции, ливневой канализации, отопления, водоснабжения и водоотведения. Возводятся входные группы.

«В поликлинических комплексах создадут комфортные условия для пациентов и медперсонала. Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием с учетом передовых технологий. Прилегающие территории обязательно благоустроят. В зданиях создадут безбарьерную среду. Также будет сформирован штат высококвалифицированных специалистов», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

С 2012 по 2023 год в ТиНАО в рамках Адресной инвестиционной программы построили и ввели в эксплуатацию три подстанции скорой медицинской помощи на 36 машино-мест и четыре поликлиники, рассчитанные на 1930 посещений в смену.

