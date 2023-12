Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

16 декабря в парке «Ходынское поле» пройдет день ориентирования «Рогейн: по следам культуры».

Главным событием станут индивидуальные соревнования на познавательном треке, которые начнутся в 11: 20. Маршрут будет состоять из 50 контрольных пунктов, в каждом из которых нужно ответить на вопрос о культурном наследии России.

В 12:00 пройдут индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию. Задача участников — пробежать дистанцию за минимальное время.

Зарегистрироваться на соревнования необходимо заранее. Сделать это можно по ссылке. Для участия понадобится медицинская справка, документ, удостоверяющий личность, а также полис ОМС или ДМС.

На мероприятии также будет лабиринт площадью более 900 квадратных метров, где с 10: 15 до 14:00 гости смогут проверить свое внимание и память и попробовать найти из него выход. Там же в 14: 20 начнутся показательные выступления спортсменов. Предварительная регистрация не требуется.

В шатре «Лекторий» весь день спортсмены, тренеры и организаторы мероприятия будут читать лекции по ориентированию. Про особенности этого вида спорта в 10:30 расскажет двукратный чемпион России Максим Цветков. Лекцию в 11:30 проведет Марина Трубкина, мастер спорта по спортивному ориентированию и призер юношеских чемпионатов Европы. В 12:30 про картографию гостям расскажет картограф высшей категории и автор более 100 карт Владимир Люк. Вход свободный.

Помимо этого, в 11:30 и 12:30 пройдут уличные мастер-классы по ориентированию в группах для новичков и продвинутых участников. Принять участие в них смогут как взрослые, так и дети от шести лет. Регистрация не требуется, сбор пройдет около шатра «Лекторий».

Завершит мероприятие награждение участников и победителей памятными подарками и призами.

Организатором дня ориентирования «Рогейн: по следам культуры» выступает государственное бюджетное учреждение «Мосгорспорт» при поддержке столичного Департамента культуры.

