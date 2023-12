«В гостях у Снегурочки»: усадьба Люблино приглашает на новогоднюю выставку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино проходит уникальная новогодняя выставка «В гостях у Снегурочки». Она рассказывает о том, как выглядела и менялась сказочная красавица на протяжении XX века. В экспозиции представлены уникальные почтовые открытки конца прошлого столетия, игрушки и елочные украшения, а также эксклюзивные фигурки Снегурочек.

«По многим почтовым открыткам можно проследить, как менялась история на протяжении десятилетий, какие цвета и фасоны были модны в разные года, а также узнать, кому из художников и писателей мы обязаны появлением одного из самых загадочных образов русской сказочной культуры», — рассказывает Екатерина Полищук, специалист по учету музейных предметов.

На выставке можно увидеть более 200 экспонатов из фонда музея-усадьбы «Люблино» и частных собраний клуба коллекционеров «Искатель». Здесь есть интересные и удивительные вещи, посвященные сказочной красавице. К примеру, дочь одного из коллекционеров предоставила для экспозиции открытки с изображением Снегурочки, которые собирались с 1970-х годов. На них можно увидеть не только персонажей известных русских картин, художественных и мультипликационных фильмов, но и лица реальных людей — фотографы и художники часто стремились запечатлеть своих муз.

Помимо этого, в экспозиции представлены куклы ручной работы, авторские иллюстрации из книг, посвященные Снегурочке, художественные работы молодых мастеров из Москвы и Подмосковья. Есть среди экспонатов и новогодние игрушки одной из действующих мануфактур, которые изготавливаются по технологии XIX века, когда были особенно популярны украшения из ваты и бумаги.

Кроме того, на выставке можно узнать об истории персонажа и особенностях костюма внучки Деда Мороза. По словам экспертов, современная российская Снегурочка может иметь сестер — белорусскую, армянскую и даже казахстанскую. Однако все они являются продолжением одного образа, окончательно сформировавшегося вместе с советской традицией встречи Нового года.

Выставку можно посетить до 28 февраля по общему входному билету. Она открыта с 10:00 до 18:00 все дни, кроме понедельника. Подробности есть на сайте музея.

