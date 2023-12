В.А. Садовничий выступил на X Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

13 декабря 2023 года в очном формате прошел юбилейный X Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступили компания «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий в своем обращении к участникам Конгресса отметил, что в России принята Концепция технологического развития до 2030 года, актуализируется стратегия научно-технологического развития, и государство много внимания уделяет науке, увеличивает финансирование разработок. «И одновременно российские университеты берут на себя повышенную ответственность сформировать достойный кадровый резерв для технологического развития страны», – подчеркнул Виктор Антонович.

В работе Конгресса приняли участие более 1500 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций. Всего на площадке проведено 17 мероприятий. В рамках Конгресса были представлены выставочная и концертная программы, включая креативное пространство «Новые лица», выставку картин и скульптур выпускников Школы Иннопрактики, выступление оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Главным тематическим направлением мероприятий Конгресса стала задача достижения совокупного суверенитета страны в технологической, информационной, культурной и других важных для общества и экономики областях. Участники пленарной сессии актуализировали понятие «совокупный суверенитет России 2.0», а также рассмотрели эффективные траектории объединения науки, культуры, бизнеса и власти для достижения независимости страны в различных сферах деятельности.

Гостей пленарной сессии поприветствовала генеральный директор негосударственного института развития «Иннопрактика» К.В. Тихонова. По ее словам, многие инициативы, рожденные за десять лет на площадке Конгресса, реализовались в успешные проекты. Например, был создан Центр развития генетических технологий, благодаря которому в России началась реализация региональных программ геномной селекции крупного рогатого скота. «В частности, в сотрудничестве с компанией “Мираторг” и рядом ведущих сельскохозяйственных регионов – Краснодарский край, Воронежская область, Ставропольский края, Нижегородская область, Белгородская область и др. При поддержке ПАО “Банк ВТБ” по нашей инициативе и организационной поддержке стартовала Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов “Иннагрика”. В настоящее время олимпиада проводится под эгидой Минобрнауки, Минсельхоза РФ, Курчатовского института и РГАУ-МСХА имени Тимирязева. С целью поддержки высокотехнологичных компаний “Иннопрактика” инициировала создание Ассоциации “Национальных чемпионов” и института омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров как драйверов экономического роста страны при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Они позволили внедрить фундаментальные меры поддержки высокотехнологичного бизнеса: льготное кредитование и грантовую программу доращивания технологических решений. На площадке Конгресса инициировано проведение ежегодного рейтинга “Лидерство на гражданских рынках” совместно с ПСБ для выявления лучших практик диверсификации ОПК. При экспертном участии “Иннопрактики” открыт Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ с четырьмя лабораториями и пятью научными группами, создан биопрепарат для очистки северных морей от нефтяных загрязнений в рамках проекта с ПАО “НК Роснефть”, совместно с российскими учеными и ГК “Росатом” появилось решение задачи мирового уровня, задачи века, – разделения радиоактивных элементов для экологически чистой утилизации ядерного топлива, проекты по цифровизации образования в регионах, целый ряд культурных и ценностных проектов», – уточнила генеральный директор «Иннопрактики».

К.В. Тихонова также поделилась видением о тематике мероприятия: «Каждая тема нашего Конгресса так или иначе раскрывает миссию нашей организации, которая в своей основе сконцентрирована на понимании того, что основа для инновационного развития экономики заключается в кадровом потенциале». В каждой теме подчёркивалась значимость человека: “Ценностная матрица”, “Культурный код”, “Взаимодействие культуры, науки, бизнеса, государства”. И этот акцент на людей просматривается и в сегодняшней тематике – “Совокупный суверенитет”. Но сегодняшняя тема, как и тема предыдущего Конгресса, понимается нами как некая согласованность со стратегией безопасности Российской Федерации».

На важность изменения традиционных подходов к науке и образованию, которые играют ключевую роль в построении суверенитета во всех отраслях, обратил внимание помощник Президента России А.А. Фурсенко. Изменения требуются не только со стороны университетов, но и со стороны их индустриальных партнеров, заказчиков новых технологий, которые должны научиться формулировать долгосрочные потребности с горизонтом в 5-10 лет. «Самое главное импортозамещение – это замещение смыслов, причём как привнесенных извне, так и собственных, которые требуют переосмысления. Момент формирования смыслов – важнейшая вещь для создания совокупного суверенитета. И нынешнее молодое поколение к этому готово», – поделился мнением Андрей Фурсенко.

«Суверенитет сейчас – это независимость и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Это касается любого сервиса, услуги, продукта в любой сфере. В свою очередь, финансовый суверенитет сейчас уже даже не просто часть экономического, это часть технологического суверенитета. И каждую конкурентноспособную технологию мы должны сопровождать конкурентноспособным финансированием. Тогда будет возможен совокупный суверенитет», – подчеркнул председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.

В свою очередь, заместитель председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин рассказал о деятельности компании в области технологического развития, которая базируется на стратегических целях и долгосрочном планировании. В числе основных инструментов – системное взаимодействие с научными организациями, технологическими компаниями и вузами. В частности, в «Газпроме» создан и успешно функционирует механизм доработки технологических продуктов для нужд компании. Среди реализованных проектов – самоходный комплекс автоматической лазерной сварки трубопроводов. Отдельное внимание Олег Аксютин уделил сотрудничеству с Инновационным инжиниринговым центром по проекту создания ледостойкой стационарной платформы для месторождения в Обской губе Карского моря. Отмечено, что в контур сотрудничества были вовлечены сотни российских компаний.

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев в рамках своего выступления рассказал о том, что в 2018 году, в преддверии пятого Конгресса, ОАО «РЖД» и «Иннопрактика» подписали Соглашение о сотрудничестве. «За пять лет проделана большая работа: мы плотно взаимодействовали в области стратегического планирования и прогнозирования, управления проектами и интеллектуальной собственностью, импортозамещения. Мы совместно формируем прогнозы и взгляды в будущее, причем не только ОАО “РЖД”, но и транспортной отрасли в целом, например, в 2021 году совместно провели форсайт-исследование, где мы постарались заглянуть в будущее на перспективу до 2050 года. Результаты форсайта нашли отражение в действующей Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года и используются для подготовки и актуализации стратегических документов компании».

Обеспечение национальной безопасности сегодня невозможно представить без ракетно-космической отрасли, отметил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. По его словам, космическая индустрия не может развиваться без взаимодействия с фундаментальной наукой, а для бизнеса всё более востребованными становятся космические услуги. Таким образом, космическая отрасль вносит неоценимый вклад в совокупный суверенитет страны, что накладывает особую ответственность за сохранение статуса России в авангарде покорителей космоса. «Мы обязаны сохранить свою самобытность, и совокупный суверенитет – это возможность развиваться с основой на собственные, а не привнесенные извне ценности», – сказал глава Роскосмоса.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поделился мнением о том, что реализации потенциала тех заделов, которые порой сохранились еще со времен СССР, сейчас мешает нехватка компетенций, в том числе из-за отставания профессионального образования от потребностей экономики. Кроме того, важно иметь конкурентные условия в исследовательской среде. 30% опрошенных РСПП отечественных компаний готовы занять ниши, оставленные иностранцами, но пока это сделали всего 7% предприятий. «Требуется донастройка инструментов поддержки, в частности, использовать инвестиционные вычеты, которые пока не распространяются на исследования и разработки компаний», – уточнил Александр Шохин.

В своем выступлении руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил: «За 11 месяцев этого года мы фиксируем 8% рост именно российских патентных заявок по сравнению с прошлым годом. И основной тренд в патентовании – критически важные технологические области: медицина, инструментальная диагностика, нефтепереработка, летательные аппараты. Рост от 10 до 35 процентов. Разработки в области искусственного интеллекта, выросли более чем на 50%. Двузначный рост у заявок на регистрацию отечественного софта. Такие цифры мы увидели впервые за несколько лет. Это значит, что компании стремятся заместить освободившиеся ниши на рынке, повысить свою капитализацию за счет нематериальных активов и понимают, что именно патент является точкой входа к мерам господдержки».

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев отметил, что примером конкурентоспособности на глобальном рынке может служить отечественная агрохимия. «За последние 10 лет Россия увеличила производство на 40% до 55 млн тонн в физвесе в прошлом году, обогнав США и Индию и уверенно занимая второе место в мире по объёму выпуска удобрений и лидируя на мировом рынке с долей в 18%. Продукция, выращенная с применением уникальных по своей экологичности российских минеральных удобрениях, позволяет прокормить 1,5 млрд человек на планете. Таким образом, мы были и остаемся одним из важнейших участников мировой системы продовольственной безопасности», – сказал Андрей Гурьев.

По мнению генерального директора «Газпром-Медиа холдинга» Александра Жарова, Россия также остается одним из мировых лидеров по формированию инновационной повестки, создавая в том числе новые медиапродукты и новые форматы, как например, реалити-шоу «Вызов» на ТНТ и одноименное молодежное сообщество. «Специалисты будущего должны быть поливалентны, поликомпетентны и уметь не только достигать результата, но и рассказать о нем. В рамках нашего совместного с “Иннопрактикой” и продюсерским центром “Инсайт Люди” проекта “Вызов” молодые ученые приобретают дополнительные навыки продвижения своих знаний в медиа и становятся «евангелистами» с точки зрения популяризации науки», – сказал он.

Подводя итоги пленарной дискуссии, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова подчеркнула, что основой развития инновационной экономики России является человеческий капитал. «У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, и любое развитие возможно лишь на основе взаимоуважения и нашем ценностном базисе. Общие культурные и ценностные основы ускоряют развитие технологий и формирование совокупного суверенитета», – резюмировала Наталья Попова.

