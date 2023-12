Врачи Московского спинального центра сыграют в футбол со своими пациентами — профессиональными спортсменами

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Московском городском спинальном нейрохирургическом центре городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова пройдет футбольный турнир с участием врачей и их пациентов — олимпийских чемпионов и ветеранов футбола СССР и России. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Состязание приурочено к десятилетнему юбилею медицинского учреждения. Среди участников спортсмены, который были прооперированы в спинальном центре по инновационной методике и затем успешно восстановились. Подобную игру проводят не первый раз: осенью врачи и их пациенты уже встречались на товарищеском турнире по баскетболу.

«Ранее профессиональные спортсмены, которые перенесли хирургическое вмешательство, часто заканчивали свою карьеру. Теперь благодаря инновационному подходу специалистов из спинального нейрохирургического центра больницы имени Ворохобова они возвращаются в большой спорт без ограничений и в самые короткие сроки — в течение трех-четырех недель. По этому методу в центре провели уже более 800 успешных операций. Чтобы продемонстрировать блестящие результаты и возможности этой методики, врачи центра вместе со своими пациентами проводят спортивные соревнования», — отметила Анастасия Ракова.

Прямую трансляцию матчей можно посмотреть 15 декабря после 15:00 по ссылке.

Московский городской спинальный нейрохирургический центр городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова — одно из ведущих медицинских учреждений, в котором представлены лучшие мировые технологии в области лечения позвоночника.

На его базе была создана инновационная методика стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. В ее основе лежит уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить смещения и расширить диапазон их применения. Работа над проектом проходила в рамках грантовой программы Мэра Москвы по поддержке научных команд столичных медицинских организаций, создающих высокотехнологичные продукты для их дальнейшего применения в здравоохранении города. Оператор проекта — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

Столичные нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами — профессиональными спортсменами

С момента открытия центра в 2013 году хирурги провели уже более 10 тысяч высокотехнологичных операций. Пациенты с заболеваниями и травмами позвоночника могут получить здесь весь диапазон специализированной медицинской помощи — от комплексной диагностики и лечения до реабилитации. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму врачей, уникальный опыт и знания которых востребованы как на родине, так и за рубежом.

Добиваться таких результатов специалистам помогает ультрасовременное инновационное оборудование, среди которого эндоскопическая 3D-операционная Оko-3D, операционная на базе мобильного томографа Navi, а также роботизированные операционные Robo и Colibri.

В 2019 году спинальный центр получил международное признание, став референтным центром международной ассоциации спинальных хирургов AO Spine. Столичному учреждению здравоохранения такой статус был присвоен впервые.

В 2022 году на базе спинального центра организовали междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий, в котором ведут работу по обучению и подготовке новых специалистов. Для этой цели он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, полностью идентичным тому, которое применяется во врачебной практике. Подобный подход позволяет организовывать обучение в условиях, максимально приближенных к реальным. В центре проводятся образовательные курсы с привлечением ведущих специалистов по разным направлениям, включая торакальную, челюстно-лицевую и нейрохирургию, травматологию, ортопедию и другие.

Сергей Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ № 67

За последние 25 лет в Москве число операций по поводу травм и заболеваний позвоночника в нейрохирургических стационарах увеличилось в пять раз, при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба — в 6,8 раза, при травме позвоночника и спинного мозга — в 4,8 раза, при онкологических заболеваниях спинного мозга и позвоночника — в 2,8 раза, при спондилитах — в 81 раз. Количество операций по поводу последствий травм позвоночника уменьшилось в 10 раз.

Столичные врачи первыми в России разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений столицы. Ежегодно лечение здесь проходят более 80 тысяч человек. В больнице внедрены современные методики лечения в области травматологии, урологии, офтальмологии, а также эндокринной, абдоминальной и нейрохирургии. Медицинское оборудование экспертного класса позволяет хирургам выполнять сложнейшие реконструктивные и малоинвазивные операции любого уровня сложности в соответствии с современными международными медицинскими стандартами.

