14.12.2023 Kolejne rozmowy ministra Radosława Sikorskiego z ministrami spraw zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Kolejne rozmowy ministra Radosława Sikorskiego z ministrami spraw zagranicznych14.12.2023

Czwartek był kolejnym dniem rozmów szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego ze swoimi odpowiednikami. W drugim dniu urzędowania ministro spraw zagranicznych przeprowadził rozmowy z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji i Estonii.

Szczególny charakter miała pierwsza rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem – byłym premierem, który niedawno objął resort dyplomacji w rządzie Rishiego Sunaka. Ministrowie pogratulowali sobie wzajemnie ostatnich nominacji – a dodatkowo minister Sikorski pogratulował Cameronowi nominacji do Izby Lordów.

Szef brytyjskiej dyplomacji wystosował otwarte zaproszenie do złożenia wizyty w Wielkiej Brytanii. Obaj zgodzili się, że do wizyty powinno dojść w najbliższym możliwym terminie.

Ministrowie omówili wyzwania związane z priorytetową ich zdaniem kwestią dalszego wsparcia dla Ucrania, gdzie niedawno przebywał Cameron. Sikorski podkreślił, że poparcie Polski dla wysiłku wojennego Kijowa pozostaje niewzruszone. El ministro Cameron wyraził nadzieję, że argumenty przedstawiane w tej kwestii przez nowy polski rząd zyskają aprobatę sojuszników w Unii Europejskiej. Tematem rozmowy były też wyzwania humanitarne związane z trwającymi walkami w Strefie Gazy.

W rozmowie z ministro spraw zagranicznych Francji, Catherine Colonną, ministro Sikorski wyraził wolę przywrócenia dobrych, przewidywalnych relacji pomiędzy oboma krajami.

Szefowe dyplomacji zwracali uwagę przede wszystkim na konieczność pogłębienia współpracy w zakresie obronności i podkreślali konieczność wspólnych działań na rzecz zwiększenia europejskich zdolności obronnych. Zgodzili się, że Europa musi mieć możliwości ochrony swoich wartości, ale wzrost potencjału obronnego powinien stanowić element wzmacniający już funkcjonujące sojusze takie jak NATO. Ważnym tematem rozmowy była także współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego.

W rozmowie ze swoim słowackim odpowiednikiem Jurijem Blanarem obaj ministrowie rozmawiali o nowym otwarciu w relacjach polsko-słowackich po wyborach parlamentarnych w obu krajach. Zapewnili o chęci jak najbliższej współpracy, także na forum Grupy Wyszehradzkiej. Omówili temat wsparcia dla Ukrainy w tym możliwość dalszego wykorzystania Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz perspektywy poparcia przez Słowację kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Ministro Blanar zaprosił ministra Sikorskiego do złożenia wizyty w Bratysławie.

Z szefem dyplomacji Estonii Margusem Tsahkną minister Sikorski omówił perspektywy rozwoju współpracy bilateralnej i w formatach wielostronnych. Ministrowie zwrócili szczególną uwagę na potrzebę bieżącej koordynacji w regionie, kwestii związanych z polityką bezpieczeństwa i pomocy walczącej Ucrania.

Dzień wcześniej wśród rozmówców ministra Sikorskiego był również ministro spraw zagranicznych Łotwy Krišjānis Kariņš.

