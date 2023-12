Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Строительство Южной рокады завершено на 89 процентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Планируем, что в следующем году она будет введена в строй. Рокада свяжет четыре округа и 24 района Москвы, где проживают около 2,7 миллиона человек», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Строительство Южной рокады разделено на восемь участков: четыре из них завершены, остальные находятся на финальном этапе.

Участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов на 65 процентов. Строители проводят освещение, обустраивают переходы, путепроводы, делают канализацию.

На 76 процентов завершена реконструкция Донецкой улицы на участке от Подольской улицы до Курьяновской набережной. Там строят очистные сооружения.

Участок от улицы Марьинский Парк до МКАД готов на 98 процентов. Специалисты возводят противопожарную стенку, обустраивают верхний слой асфальтобетона и футляров нефтепровода.

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова на 71 процент. Сейчас специалисты реконструируют дороги, съезды, укладывают дождевую канализацию.

Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек — Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI