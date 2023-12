Фотосессия в музее или выпускной в библиотеке: как арендовать площадку в Москве за несколько минут

Source: MIL-OSI Russian Language News

Найти идеальную площадку для мероприятия любого формата можно с помощью сервиса аренды городских пространств на портале mos.ru. Сервис «Вместе с культурой» помогает всем желающим подобрать и забронировать помещения для проведения таких событий, как концерт, мастер-класс, фотосъемка, конференция, семинар, выставка, лекция, благотворительный вечер. Заявку легко и просто оформить онлайн в любое удобное время с помощью компьютера, планшета или телефона. Затем система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться и оплатить счет на портале mos.ru. Чтобы заполучить помещение, потребуется всего несколько минут. В день мероприятия арендатору необходимо будет взять с собой только паспорт.

В чем преимущества сервиса

«Вместе с культурой» — один из первых сервисов в России, который позволяет выбрать площадку для проведения частного мероприятия в городских культурных учреждениях. Это прозрачный, надежный и безопасный способ, исключающий проблемы со спекулятивностью и завышением цен, а также участие посредников или недобросовестных арендодателей. Город напрямую предоставляет площадки, находящиеся в ведении столичного Департамента культуры.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что сервисом могут пользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходима стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. О том, как зарегистрироваться и получить полную и стандартную учетную запись на mos.ru, можно узнать в инструкции.

Сейчас в электронном каталоге сервиса насчитывается около 1,3 тысячи площадок. И все они уникальны. Объекты расположены в городских культурных центрах, домах культуры, музеях, библиотеках. В огромном каталоге предлагается забронировать помещения для мероприятия любого формата. Есть возможность выбрать изысканный зал в известном здании — памятнике архитектуры или найти уютную аудиторию в шаговой доступности от дома или ближайшей станции метро.

Например, здесь можно подобрать небольшую студию для занятий с детьми и просторный лекторий, а также помещение для персональной выставки или репетиций, забронировать театрально-концертный зал. В сервисе есть интересные предложения для выездной регистрации брака и различных фотосессий. Крупные компании и индивидуальные предприниматели найдут здесь подходящую площадку как для организации деловых встреч, конференций, так и других корпоративных мероприятий.

А еще яркое и торжественное событие в жизни надолго запомнится, если его провести в таком месте, которое вы знаете и любите. Например, в музее-заповеднике «Царицыно», в Доме-музее Марины Цветаевой, Доме Гоголя (в старинной усадьбе Талызина), Музее космонавтики, парке «Зарядье», Дарвиновском музее и даже в Московском зоопарке.

Помещения, представленные в московском сервисе бронирования, отличаются по цене, размеру и вместимости. Стоимость почасовой аренды городских пространств варьируется от 200 до нескольких десятков тысяч рублей. Самыми экономичными будут небольшие кабинеты в библиотеках и культурных центрах, а дорогостоящими — торжественные залы усадебных дворцов, концертные залы и объекты большой площади.

Кстати, площадь самого маленького помещения в каталоге составляет всего 5,80 квадратного метра. Это кабинет в культурном центре «Феникс» (улица Маршала Бирюзова, дом 12), где есть стол, стулья, а также кулер с водой. Здесь можно проводить занятия с учеником или переговоры с небольшим количеством участников.

А самый крупный объект имеет площадь 1348,5 квадратного метра. Это просторный холл культурного центра «Зеленоград» (Зеленоград, площадь Центральная, дом 1) с большими окнами. Он оснащен вендинговыми аппаратами и коворкингом. В помещении есть удобная мебель, информационные стенды, есть возможность разместить кейтеринг, организовать различные функциональные зоны, например для фотосъемки. Просторное помещение подойдет для организации различных корпоративных мероприятий, а также ярмарок, фестивалей и цирковых представлений.

Как выбрать помещение

Чтобы подобрать площадку в сервисе «Вместе с культурой», необходимо в разделе «Услуги» на портале mos.ru открыть подраздел «Культура, спорт, отдых» и перейти к услуге «Аренда городских пространств».

В широком списке предложений об аренде искать помещение можно несколькими способами. Так, на главной странице сервиса предлагается воспользоваться окном с фильтрами и отсортировать площадки по трем категориям: тип мероприятия, станция метро, стоимость аренды за один час. В списке из 38 видов событий можно отметить одно, несколько или все. Среди типов мероприятий в сервисе представлены такие, как благотворительный вечер, выставка, концерт, литературные чтения, музыкальный лекторий, выпускной, бал, регистрация брака и даже цирковое выступление.

Затем арендатор может указать названия станций метро, радом с которыми ему хотелось бы найти помещение в культурном учреждении. Далее поиск площадок предлагается ограничить минимальной и максимальной ценой за час аренды. После этого следует нажать на кнопку «Подобрать помещение». Система за несколько секунд найдет площадки по заданным параметрам. Они будут представлены на второй странице сервиса.

Помимо списка площадок, здесь в левой части экрана появится еще одно окно с фильтрами с большим количеством параметров. Например, городские пространства можно отсортировать по площади, вместимости, по наличию удобств и оборудования (сеть вайфай, кафе, кондиционер, сцена, проектор, интерактивная доска), а также по предоставляемым услугам на площадке (клининг, кейтеринг, световое оборудование, техническая поддержка, мероприятие под ключ).

У арендаторов также есть возможность уточнить доступность объекта для людей с ограниченными возможностями здоровья и тип помещения. Сейчас в сервисе перечислено 12 типов помещений, расположенных в учреждениях культуры. Это может быть актовый или выставочный зал, аудитория, кабинет, лекторий и так далее.

Еще один способ подбора площадки в культурном учреждении — просмотр всех предложений в одном списке. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Списком». А чтобы наглядно увидеть, как объекты расположены на территории Москвы, следует нажать на кнопку «На карте». Кнопки расположены рядом в правом верхнем углу экрана.

При поиске площадки предлагается использовать не только фильтры, но и подборки готовых вариантов помещений для мастер-классов, бизнес-встреч и других мероприятий. Специальные подборки размещаются на главной странице сервиса. В них представлено от 12 до 25 помещений. Арендаторы найдут здесь варианты спортивных залов для танцев, кабинетов для занятий с детьми, пространств для семинаров, тренингов, концертов и другие предложения. Это поможет быстрее подобрать площадку, где будут созданы идеальные условия для вашего мероприятия.

Тем, кто ищет место для проведения мероприятия, стоит воспользоваться новым разделом сервиса «Журнал аренды городских помещений». В нем содержатся статьи и новости о сервисе, подборки помещений. Например, в подразделе «Новости» можно узнать о том, какие мероприятия проводятся на арендованных площадках, какие помещения бронируют чаще всего, и о многом другом. А еще в журнале для удобства арендаторов все подборки помещений собраны на одной странице. Они опубликованы в одноименном подразделе. Чтобы открыть «Журнал аренды городских пространств», нужно на главной странице сервиса перейти к интерактивному блоку «Актуальное от аренды городских пространств» и нажать кнопку «Читать».

Где найти информацию о площадке

У каждого помещения в сервисе «Вместе с культурой» есть своя карточка. В ней размещена полезная информация для арендаторов: фотографии, точный адрес и расстояние до ближайшей станции метро, стоимость аренды зала за один час, площадь, количество гостей, которые могут здесь разместиться.

Те, кого заинтересует то или иное предложение, могут открыть страницу площадки в отдельном окне и выяснить детали. Например, нужно ли заказывать пропуск для прохода, есть ли там гардероб, кондиционер, розетки, вендинговые аппараты с кофе и едой, компьютеры и оборудование для демонстрации учебного материала, а также можно ли приносить с собой еду, напитки, шуметь, приводить животных так далее. На этой же странице размещен календарь, где можно выбрать дату и время бронирования.

На главной странице сервиса представлены три карточки самых популярных у организаторов культурных событий площадок. Сейчас они чаще всего бронируют зал «Слон» в библиотеке № 12 (переулок Нововаганьковский, дом 22). Уютный лофт площадью более 100 квадратных метров станет идеальным решением для тех, кто выбирает помещение для проведения праздников и образовательных мероприятий, кинопоказов. У арендаторов также востребован зрительный зал «Большой» (площадь 663,60 квадратного метра) в киноклубе «Эльдар» (Ленинский проспект, дом 105). На третьем месте по популярности — стометровый зал для проведения различных мероприятий, концертов, репетиций в Центральной детской библиотеке № 46 имени И.З. Сурикова (улица Михалковская, дом 15).

Сложно ли пользоваться ресурсом

После выбора площадки любым удобным способом арендатору следует перейти к заполнению электронной формы заявления на бронирование. В документе физические лица должны указать паспортные данные и адрес регистрации, юридические лица и индивидуальные предприниматели — реквизиты и расчетный счет. Если данные пользователя внесены в личный кабинет на mos.ru, они появятся в электронной форме заявления автоматически. В онлайн-заявке также нужно отметить тип планируемого мероприятия и после этого отправить ее. В ответ арендатору придет договор краткосрочной аренды, сформированный системой. С этим документом нужно внимательно ознакомиться. Если в договоре учитываются все условия, то в течение 15 минут нанимателю необходимо оплатить бронирование. Это можно сделать на портале mos.ru с помощью банковской карты. Для этого нужно нажать на кнопку «Оплатить».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, помимо банковской карты, доступна оплата по счету — ее нужно совершить в течение двух рабочих дней.

Договор аренды придет в личный кабинет и на электронную почту.

Электронное заявление также будет направлено в учреждение, в котором располагается выбранное помещение. Представители площадки рассмотрят заявку в течении четырех календарных дней. Затем о результатах арендатору сообщат по электронной почте и в личном кабинете на портале mos.ru. Кроме того, пользователям онлайн-сервиса «Вместе с культурой» информация о статусе бронирования поступит в виде пуш-уведомления на мобильный телефон.

Если администрация учреждения заявку отклонит, то будет оформлен возврат средств. В случае если арендатор сам передумает бронировать помещение, от него потребуется написать заявление-уведомление о необходимости возврата средств и расторжении договора в свободной форме с указанием даты. Документ нужно подписать и отправить его скан-копию или фотографию на электронную почту учреждения, указанную в реквизитах договора. Заявление рассмотрят в течение 10 календарных дней. Если будет признана правомерность требований арендатора, то на его электронную почту направят подтверждение расторжения договора и ему вернут деньги.

Подробнее о том, как арендовать помещение в учреждении города Москвы, можно узнать в подробной инструкции на портале mos.ru.

Сервис аренды городских пространств «Вместе с культурой» начал работать в феврале 2021 года. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий и культуры. За все время его работы было заключено более 21 тысячи договоров. Чаще всего на территории городских пространств проводили мастер-классы, тренинги, лекции, репетиции, концерты.

