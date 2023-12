Финансовые новости: IPO Whoosh на Московской бирже исполнился год

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 декабря 2022 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги акциями ПАО “ВУШ Холдинг” (торговый код – WUSH), лидера на рынке кикшеринга в России.

Сегодня свыше 140 тысяч инвесторов имеют в своих портфелях акции Whoosh. Ценная бумага входит в индексы Московской биржи: Индекс инноваций, Индекс потребительского сектора и Индекс широкого рынка. На Московской бирже обращаются фьючерсы на акции Whoosh.

В июле 2023 года компания разместила на Московской бирже биржевые облигации на сумму 4,0 млрд рублей.

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи:

“Whoosh завоевал доверие не только как новый сервис городского транспорта, но и как эмитент на Московской бирже. Став публичной компанией в самом конце сложного 2022 года, сегодня Whoosh динамично растет и постоянно развивается. Это подтверждается увеличением стоимости акций, расширением инвесторской базы и ростом ликвидности бумаг на биржевых торгах. Поздравляем компанию с первой годовщиной публичной истории и надеемся на сохранение высокой планки взаимодействия с инвестиционным сообществом”.

Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh:

“За четыре года мы построили бизнес с нуля, провели единственное IPO в 2022 году и получили оценку более 20 млрд ₽. Мы полностью выполнили задачи, заявленные в качестве целевых в отношении использования средств, привлеченных на IPO. Все привлеченные в ходе размещения средства мы направили на расширения парка.

Прошел ровно год с тех пор, как мы стали публичной компанией и наши акции начали торговаться на Московской бирже. За это время цена наших акций достигала максимальных значений на уровне 272 руб, что на 47% больше цены размещения. Количество наших инвесторов увеличилось в 7 раз. Существенно выросла ликвидность наших акций: сейчас среднедневной объем торгов за месяц выше 200 млн рублей.

Наш продукт востребован, находит позитивный отклик у миллионов пользователей, а теперь еще и тысяч инвесторов. Мы продолжаем следовать своим принципам честности и открытости, активно развиваться и быть лидером индустрии.

Не расслабляемся, ведь впереди еще много работы. Потенциал отрасли в целом и компании Whoosh в частности невероятно высок”.

В 2023 году ПАО “ВУШ Холдинг” дебютировало в XXVI конкурсе годовых отчетов (КГО) Московской биржи и был высоко оценен жюри конкурса, завоевав премию “Лучший дебют”. КГО – основная российская площадка для презентации годовых отчетов и одно из важнейших событий года в области связей с инвесторами. Конкурс годовых отчетов способствует повышению открытости работающих в России компаний и формированию высокой корпоративной культуры.

ПАО “ВУШ Холдинг” – технологическая компания, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Транспортные решения Whoosh сегодня доступны в 53 городах. На 30 сентября 2023 г. парк Компании составлял 146,5 тыс устройств, база зарегистрированных пользователей – около 20 млн аккаунтов. Выручка Whoosh за девять месяцев 2023 г. составила почти 9,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA кикшеринга – 52%

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы “Московская Биржа” входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



