Физтехи стали чемпионами ICPC Northern Eurasia Finals 2023

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Команда Yolki-palki, представляющая Физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ, в составе Всеволода Нагибина, Дениса Мустафина и Тихона Евтеева возглавила турнирную таблицу Студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC в Северной Евразии 2023 года.

По результатам ребята обогнали ближайших преследователей на две задачи. Победа Yolki-palki стала первым за 15 лет случаем в истории Northern Eurasia Finals ICPC, когда команда в одном составе побеждает два года подряд.

За выход в финал ICPC боролись шесть команд из Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Другие команды также показали отличный результат:

Золото: Log-rank conjecture (Антон Садовничий, Андрей Ефремов, Александр Шеховцов)

Серебро: In God We Trust (Антон Белый, Дмитрий Григорьев, Сергей Перегудов)

Серебро: Shawarmasters (Антон Степанов, Роман Первутинский, Владимир Рагулин)

Бронза: Wake right (Эмиль Костанян, Николай Третьяков, Сергей Аникин)

Чемпионат ICPC — старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира. Ежегодно в нем принимают участие более 52 тысяч лучших молодых программистов из более 110 стран, и только 1% сильнейших доходит до финального турнира. Более чем 300 тысяч программистов, ставших участниками чемпионатов ICPC прошлых лет, составляют элиту мировой цифровой индустрии и работают в ведущих международных технологических компаниях.

Трансляцию финальных соревнований можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=uVJptUnESFk

