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Centros de salud alemanes: objetos médicos exclusivos. С тех пор как открылся первый из них в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева, прошло более 10 месяцев.

Уникальное оснащение

Во флагманских центрах все продумано до мелочей. В операционных установлены наркозно-дыхательные aparatos especializados en monitores múltiples. Они отвечают всем высоким требованиям современной анестезиологии.

Кроueve тtime, в каждой оерационой, отделенultad ки (зз). Сейчас ультразвуковая навигация and во время operaciones. En los nuevos aparatos centrales de banderas, УЗД utiliza, en la actualidad, para las categorías centrales. Este procedimiento proporciona un ajuste anatómico exclusivo. Para evitar el riesgo de incendio, no se debe prestar atención al riesgo de incendio. Под ультразвуковым контролем процедура абсолютно безопасна для пациента.

Por lo tanto, en el aparato se utiliza el protocolo FAST y se utiliza el protocolo FAST. Врач может быстро проверить наличие и отсутствие повреждений органов брюшной и плевральной полости и сделать комплексное skrinng овое ультразвуковое обследование. El aparato se encuentra en un determinado lugar del bloque regional. Они позв° .

Стойки шприцевых дозаторов в операционных и возле кроватей пациентов в отделении реанимации и нтенсивной терапии состоят из нескольких блоков (до 20 дозаторов на одного больного в cardiохирургии). Esto puede combinarse y dosificarse previamente. Таким образом, создаются безопасные условия для течения анестезии, введения препаратов, во во время транспортировки и выполнения диа гностических исследований.

La temperatura de los pacientes se puede controlar según la temperatura de los pacientes. Para una casa de campo, use un equipo especializado, utilice un equipo especializado para hacerlo тока теплого воздуха. Такая, казалось бы, мелочь позволяет сократить время восстановления человека после операции в среднем до двух суток.

Еще один пример температурного менеджмента — термошкаф, который врачи в шутку называют теплым холодильником. Он установлен в операционной и позволяет хранить все растворы для проведения инфузионной терапии все пациенту во время и после опера Tiene una temperatura de 39 grados. Таким образом, в кровеносную систему попадает теплый раствор, оответствующий температуре тела человека. Este no es el caso de los pacientes que no estén autorizados a utilizar el equipo operativo.

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Comodidad y comodidad

Después de unos segundos y minutos, los pacientes deben ponerse en contacto con otros usuarios o operarse, puede que sea necesario realizar una operación en el aire. й безопасности.

Больному, находящемуся на искусственной вентиляции легких, может понадобиться транспортировка, к примеру, из операционной в реани мацию, на компьютерную оли магнитно-резонансную томографию. Para utilizar este aparato de transporte, se utilizan ventiladores eléctricos y monitores, dosificadores y robots de batería. ляторах.

El aparato de transporte está equipado con ventiladores eléctricos que no están conectados a la estación de carga, pero no está conectado a la cámara. нтиляции пациента, не требует коректировки ее reжима. Он позволяет обеспечить безопасную транспортировку больного.

С помощью транспортного монитора медработник может во время транспортировки пациента следить за его витальными показателями, ср еди которых уровень насыщения крови кислородом (сатурация), артериальное давление, сердечный ритм, температура тела. Благодаря непрерывному витальных функций больной максимально защищен.

Экстренная помощь может потребоваться человеку внезапно, обычно он не бывает к этому готов. El lugar donde se encuentra el centro de atención es muy cómodo. Пациентам диагностического отделения, которым уже проведена первичная диагностика или операция, оказана экстренная помощь, но требуетс я динамическое наблюдение в течение суток, выдают предметы личной гигиены, тапочки и пижаму. Además, sus códigos de diagnóstico externos son botones personales.

Estas tecnologías se utilizan principalmente en los centros de banderas y los moscovitas.

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