Субсидии Минэкономразвития разместившим на бирже акции и облигации МСП превысили 140 млн рублей

Субсидия рассчитана на покрытие части затрат предприятиям малого и среднего бизнеса на выпуск акций и облигаций, а также выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. По итогам осеннего отбора эмитентов по заявкам, поданным с 1 сентября по 1 октября 2023 года, компенсации получили 30 компаний на общую сумму свыше 140 млн рублей.

«За период действия программы компании-эмитенты получили субсидий в общей сложности свыше 10,6 млрд рублей. Выплаты идут по двум направлениям – компенсация затрат за размещение на бирже и выплаты процентов по купону. В свою очередь компании за это время смогли привлечь дополнительное финансирование на развитие бизнеса в объеме почти 23 млрд рублей», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В период осеннего отбора в Минэкономразвития России поступило 39 заявок от 27 эмитентов на общую сумму субсидирования 459,5 млн рублей. Из них 435,6 млн рублей подано для получения субсидий по купонным выплатам, почти 24 млн рублей – для субсидий по листингу.

Комиссией по предоставлению субсидий эмитентам было принято решение о выплате субсидии по размещению в полном объеме по всем поданным 12 заявкам на сумму 23,9 млн рублей и выплате субсидий по купону по 18 заявкам на сумму почти 120 млн рублей. Сумма выплат варьируется от 37 тысяч до 70 млн рублей.

Замминистра также подчеркнула, что программа субсидирования направлена на поддержку компаний МСП в различных отраслях. В 2023 году субсидии получат предприниматели, занимающиеся животноводством, производством пищевой продукции, медицинских инструментов, строительных материалов, компьютеров, разработкой ПО, генной инженерии, научными исследованиями. Поддержка будет предоставлена эмитентам из 11 регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Самарская, Свердловская и Челябинская области, а также Республика Татарстан и Камчатский край.

Программа осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Компенсацию по итогам отбора получили следующие компании Наименование организации Сумма субсидии

по размещению,

рублей Сумма субсидии

по купону,

рублей ООО Энергоника

(по 3 выпускам облигаций) 2 500 000,00 2 102 972,60 АО Новосибирскхлебопродукт – 1 087 397,26 ПАО Артген Биотех – 3 926 712,33 ООО НПП Моторные технологии – 6 893 561,65 ООО Сибирский КХП – 2 137 876,71 ООО Кузина – 37 687,81 ПАО ЦГРМ Генетико – 1 897 910,96 ПАО Светофор Групп – 2 670 164,38 ООО Завод КриалЭнергоСтрой – 2 373 479,45 ООО НТЦ Евровент – 582 534,25 АО Ламбумиз – 1 760 547,95 ООО Селл-Сервис

(по 2 выпускам облигаций) 600 000,00 1 009 726,02 ПАО ММЦБ – 5 933 698,63 ООО Новосибирский завод резки металла – 2 163 287,67 ООО Брайт Финанс – 4 799 315,07 ООО Охта Групп – 10 209 452,06 АО КН ФПК Гарант-Инвест

(по 2 выпускам облигаций) 2 500 000,00 70 244 520,55 ООО Хайтэк-Интеграция 2 500 000,00 – ООО Электроаппарат 2 380 340,00 – ООО Патриот Групп 2 500 000,00 – ООО Ультра 1 089 600,00 – ООО Агротек

(по 2 выпускам облигаций) 4 800 000,00 – ООО Фабрика Фаворит 1 000 000,00 – ООО Истринская Сыроварня

(по 2 выпускам облигаций) 4 000 000,00 –

