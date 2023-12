Студентки НГУ – чемпионки Кубка вузов по настольному теннису

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На базе спорткомплекса СГУГиТ прошёл Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по настольному теннису, в котором приняли участие 11 команд. Впервые наши девушки поднялись на самую верхнюю ступеньку пьедестала! Мужская сборная НГУ заняла 4 место.

В составе женской команды выступали: студентки ММФ Полина Алексеева, Мария Токарева и Олеся Давыдова (ГИ).

В турнире среди юношей принимали участие: Тимур Еникеев, Александр Душенин (ММФ) и Максим Багин (ФЕН).

Поздравляем девушек с победой, юношей с достойным выступлением и благодарим тренера Дмитрия Троценко за подготовку команды.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI