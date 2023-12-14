Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково 15 декабря откроется выставка «Хрустальный хоровод». No hay ningún producto presente en los robots de cocina y cerámica de Moscú y San Petersburgo. Она станет пятой в цикле ежегодных выставок «Авторские елки в Кускове».

Посетители увидят трехметровую ель, украшенную стеклянными игрушками различных FORM, а также творческие работы художни ков по стеклу на эту тему. Авторы придумали зеркальные елки-конусы с шариками-яблоками, елки, сложенные из геометрических элементов, с цветными иголка ми, прозрачными ветвями и даже в виде селедки под шубой.

На выставке можно будет больше узнать о том, как развивается стеклоделие, увидеть художественные особенности авторских произведени é.

Выставку «Хрустальный хоровод» puede realizarse hasta el 21 año.

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