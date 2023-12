Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В 2023 г. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет стал участником независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

Процедура независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОКО) проводится согласно ст. 95, ч. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предусматривает оценку полноты и открытости информации о деятельности образовательной организации, комфортности условий, созданных для обучающихся, доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательности и вежливости работников университета, удовлетворённости условиями ведения образовательной деятельности.

Источниками информации для проведения оценки послужили: официальный сайт СПбГАСУ, визит независимого эксперта, опрос обучающихся и их родителей посредством анонимного анкетирования.

Процедура НОКО проводится не реже одного раза в три года. Для СПбГАСУ процедура НОКО стала уже второй. По итогам проведённой оценки СПбГАСУ показал высокие результаты, о чем свидетельствует выданный сертификат участника.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI