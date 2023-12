Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ). О самых интересных из них рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Нынешний год стал прорывным с точки зрения практической реализации этой программы. Правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий, — написал Мэр Москвы. — В том числе 52 проекта находятся в стадии практической реализации — в два раза больше, чем в начале этого года. Инвесторы-застройщики, правообладатели, а также городские операторы проектируют и строят новые производства, жилье, офисы и социальные объекты».

Проекты даст городу более 137 тысяч рабочих мест. Будет построено свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Новые городские пространства с развитой инфраструктурой появятся в 42 районах в 11 округах столицы.

Более 2,1 миллиона квадратных метров отвели под создание высокотехнологичных производств, еще свыше 3,9 миллиона квадратных метров — под строительство общественно-деловых и социальных объектов. Среди них детские сады почти для пяти тысяч воспитанников, школы, где смогут учиться более 10,2 тысячи юных москвичей, а также поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, бизнес-центры, парки и скверы. Кроме того, возведут свыше семи миллионов квадратных метров жилья, из них не менее 2,6 миллиона квадратных метров — для участников программы реновации.

Общий объем инвестиций по этим проектам может составить 4,1 триллиона рублей.

Участок бывшей промзоны «Серп и Молот»

В Нижегородском районе реорганизуют участок бывшей промышленной территории «Серп и Молот» площадью 1,7 гектара.

«На сравнительно небольшой территории в бывшей промзоне “Серп и Молот”, где сейчас находятся склады, автомойки и автосервисы ангарного типа, появится новый общественно-деловой квартал. Здесь планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров недвижимости, включая офисные здания, магазины и семейные кафе, также могут появиться объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий», — отметил Сергей Собянин.

Проект даст городу почти 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует вложить в редевелопмент более шести миллиардов рублей, а после реализации проекта в бюджет города ежегодно будет поступать 450 миллионов рублей. Сегодня этот район — один из самых активно развивающихся в столице. Поэтому при реорганизации территории применяют комплексный и сбалансированный подход для создания комфортной и продуманной городской среды.

На Московском урбанфоруме подписали договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот»

Бывшая промзона в районе Ясенево

Вместо полузаброшенной промзоны рядом со станцией метро «Теплый Cтан» планируется создать новое городское пространство площадью 16,78 гектара. Здесь построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, включая научно-производственные объекты площадью около 60 тысяч квадратных метров, спортивные комплексы, магазины, отделения банков и точки общественного питания. В них смогут работать свыше 4,4 тысячи москвичей.

«Реорганизуемая территория станет деловым центром притяжения для москвичей. Участок имеет выгодное расположение и отличную транспортную доступность: помимо станции метро “Теплый Cтан”, неподалеку находятся Профсоюзная улица и МКАД. Такая локация позволит москвичам комфортно добираться до будущего квартала как на личном, так и на общественном транспорте», — добавил Мэр Москвы.

Инвестор вложит в проект 17 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,5 миллиарда рублей.

Участок между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском

Комплексное развитие ждет неэффективно используемый участок площадью 3,47 гектара в поселении Сосенском. Он находится между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига недалеко от станции метро «Коммунарка».

Сейчас территорию занимают складские помещения и стоянка спецтехники. Инвестор планирует возвести здесь торгово-развлекательный комплекс и современный технопарк общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров. Появится около 300 рабочих мест.

«Новый общественно-деловой квартал не только создаст рабочие места, но и станет точкой притяжения в активно развивающемся районе. Жители получат дополнительную деловую и торговую инфраструктуру, дороги и благоустроенные общественные зоны. Кроме того, они смогут найти работу недалеко от дома, что позволит снизить транспортную нагрузку», — прокомментировал Сергей Собянин.

Вложения инвестора оцениваются в два миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект для города — в 99 миллионов рублей.

Участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Современный квартал в Беговом районе

В районе Беговой проведут комплексную реорганизацию участка между Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом и улицей Маршала Шапошникова. Его площадь — 63,55 гектара. Сегодня на этой территории находятся недействующие производственные корпуса. «Депрессивная территория бывшего завода “МиГ” получит второе дыхание, а москвичи — еще один привлекательный городской квартал», — написал Мэр Москвы.

Инвестор проводит реорганизацию этой площадки по принципу «15-минутный город», то есть в шаговой доступности будет вся необходимая для работы и проживания инфраструктура.

Здесь возведут 1,4 миллиона квадратных метров жилья, а также 940 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая физкультурно-оздоровительный комплекс, здание полиции, помещения под отделения банков, офисы и магазины, несколько школ, детские сады для 750 воспитанников и поликлинику на 750 посещений в смену. Благодаря реализации проекта город получит почти 25 тысяч рабочих мест.

Инвестор вложит в развитие территории более 300 миллиардов рублей, в бюджет столицы будет поступать 12 миллиардов рублей в год.

Преображение бывшей промзоны Кунцево

На территории бывшей промзоны Кунцево, где раньше находились простаивающие цеха бывшего Кунцевского комбината железобетонных изделий, построят более 600 тысяч квадратных метров жилья, 156,3 тысячи из них — для участников программы реновации. Площадь реорганизуемого участка — около 16 гектаров.

Инвестор планирует также открыть школу, два детских сада и здания для учреждений дополнительного образования. Город получит более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект может составить 567 миллионов рублей в год.

Новый жилой квартал будет находиться в непосредственной близости от природно-исторического парка «Москворецкий». Зеленая зона оборудована для активного отдыха, пикников и прогулок с детьми.

Жилой квартал с парком, яслями, детским садом и велодорожками: как реорганизуют участок бывшей промзоны Кунцево

Дома, производства и дороги на территории бывшей промзоны Автомоторная

В программу комплексного развития территорий вошел участок бывшей промзоны Автомоторная площадью 77 гектаров. Он ограничен улицами Онежской, Автомоторной и Северо-Восточной хордой. Инвестор построит здесь около 1,2 миллиона квадратных метров жилья, в том числе в рамках программы реновации.

«Здесь также предусмотрено возведение производственной застройки общей площадью свыше 504 тысяч квадратных метров. 167 тысяч квадратных метров займут объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, спортивные сооружения и другие общественно-деловые постройки»,— уточнил Сергей Собянин.

В рамках этого проекта проводится крупная реконструкция улично-дорожной сети. Кроме того, на участке неподалеку от реки Лихоборки появится около восьми гектаров зеленых пространств: парков, скверов, аллей, которые гармонично дополнят ландшафт.

По итогам реализации проекта появится более 10 тысяч рабочих мест. Инвестор может вложить 200 миллиардов рублей. Бюджетный эффект оценивается в 4,4 миллиарда рублей в год.

Участок бывшей промзоны Коровино на Ижорской улице

На участке бывшей промзоны Коровино на Ижорской улице вместо устаревших складов и административных зданий правообладатель планирует построить 84 тысячи квадратных метров недвижимости, половина из которой придется на современные производства и общественно-деловые объекты, включая магазины, кафе, рестораны, отделения банков. Площадь участка — 4,94 гектара.

Проект имеет большое значение: на площадке будет создан один из крупнейших в Москве технопарков. Благодаря этому на реорганизованной территории появится 2,3 тысячи рабочих мест.

Инвестиции в проект могут превысить пять миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей в год.

«Конечно, все это проекты не одного года — их реализация потребует несколько лет. Но в результате они качественно изменят инфраструктуру районов, а новые объекты будут служить не одному поколению москвичей», — заключил Сергей Собянин.

Девять проектов комплексного развития территорий реализуют на севере МосквыНа севере столицы построят 14 объектов образования по программе комплексного развития территорий

