Собянин: Продлим проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью продлят на 2024 год. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

Хроническая сердечная недостаточность — серьезное состояние, снижающее качество жизни пациентов. Прогрессирование заболевания связано с высоким риском инфаркта либо другой сосудистой катастрофы.

Диспансерное наблюдение граждан, страдающих хронической сердечной недостаточностью, призвано повысить эффективность лечения и тем самым снизить либо отсрочить наступление тяжких последствий. Одна из целей проекта — сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями своего состояния.

«В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

В специальном цифровом сервисе ЕМИАС («Диспансерное наблюдение») они видят, например, что пациент вызывал скорую и, если необходимо, могут пригласить его на прием, провести дополнительные исследования, консультации специалистов и скорректировать терапию.

На постоянной связи с пациентами находятся помощники врачей — специалисты со средним медицинским образованием. Они объясняют горожанам важность обследований, рассказывают о назначениях врача, обучают пользованию электронной медицинской картой, помогают записаться на прием к специалисту или исследование.

Перед каждым приемом и исследованием пациентам заранее приходит СМС-сообщение с оповещением.

В целом московская программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний. Помимо хронической сердечной недостаточности, это сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Для коморбидных пациентов (с двумя и более хроническими заболеваниями) предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения, поэтому проводить несколько одинаковых обследований по разным заболеваниям не требуется.

В программе работают более 200 помощников врачей.

