Собянин: Достроим станцию метро «Академическая» Троицкой линии метро в 2024 году

Строительство станции «Академическая» будущей Троицкой линии Московского метрополитена завершится в 2024 году.

«Станция “Академическая” на Троицкой линии метро очень важная. С ее пуском улучшится транспортная доступность в четырех районах Москвы с общей численностью населения 360 тысяч человек. На Калужско-Рижское направление здесь будет пересадка, и одноименная станция разгрузится процентов на 20. Так что объект очень важный, нужный», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции.

Троицкая линия метро

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до города Троицка. Благодаря ей скоростным рельсовым транспортом будут обеспечены жители ТиНАО, дополнительные станции метро также появятся в районах, прилегающих к Ленинскому проспекту.

«На Троицкой линии метро в 2024 году достроим еще одну станцию — “Академическую”. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка с общим населением свыше 360 тысяч человек. Порядка 96 тысяч москвичей получат дополнительную станцию метро в пешей доступности, а больше шести тысяч студентов РГУ нефти и газа имени Губкина — новые варианты поездок по городу», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Рядом с будущей линией проживают более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 850 тысяч — в пешей доступности от станций, которые расположатся на ней. Со строительством недвижимости число жителей будет расти. Кроме того, открытие новых станций метро простимулирует создание десятков тысяч рабочих мест.

Троицкая ветка снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, а также на Бутовскую ветку и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию. В частности, прогнозируется, что Сокольническая линия разгрузится до 20 процентов, Калужско-Рижская и Бутовская — до 15 процентов, на Калужском шоссе и Ленинском проспекте станет примерно на пять процентов меньше автомобилей.

В перспективе благодаря Троицкой линии значительно улучшится транспортная доступность Красной Пахры и расположенных в ней важных городских объектов — крупнейшего в Европе электробусного парка, завода по изготовлению тяговых аккумуляторов и центра технического обслуживания городского и коммерческого транспорта «КамАЗ».

Ветка длиной 43 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым длинным за МКАД. Со станций «ЗИЛ» и «Крымская» можно будет пересесть на одноименные станции МЦК, с «Новаторской» — на Большую кольцевую линию метрополитена, с «Академической» — на Калужско-Рижскую. На станции «Коммунарка» создадут пересадочный узел — здесь можно будет перейти на Сокольническую ветку. В перспективе со станции «ЗИЛ» пассажиры смогут пересесть на Бирюлевскую линию метро.

Планируется, что ежедневно входить на станции Троицкой линии будут более 300 тысяч человек, а пересаживаться с МЦК и других веток метро — почти 230 тысяч пассажиров.

Сейчас ведется строительство первой очереди Троицкой линии — участков от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 26 километров. На них расположится 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка». Завершение основных работ по строительству первой очереди намечено на 2024 год.

Строительство второй очереди подразумевает создание участка от «Коммунарки» до станции «Троицк», по нему разрабатывают проектную документацию.

Проходка тоннелей новой линии выполняется по традиционной для Московского метрополитена технологии — с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Сегодня полностью пройдены все перегонные тоннели от «Академической» до «ЗИЛа», за исключением двух правых перегонных тоннелей. Тоннель между «Академической» и «Крымской» пройден на 97 процентов, между «ЗИЛом» и «Крымской» — на 80 процентов.

В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Столбово». На 2028–2029 годы запланировано завершение строительства электродепо «Троицкое» («Летово»).

Максимальная интенсивность движения составит до 36 пар поездов в час с интервалами до 1,5 минуты.

Станция «Академическая» Троицкой линии метро готова на 30 процентовСтанцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро украсит панно с портретом военачальника

Станция «Академическая»

Строящаяся станция «Академическая» Троицкой линии метро расположена в одноименном районе — вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Будущая станция — мелкого заложения, колонная, трехпролетная (с шагом колонн девять метров). У нее будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова. Для маломобильных пассажиров установят лифты и подъемники вертикального типа.

Основная идея художественного оформления новой станции — сочетание современной техники граффити и античной классики. Ее стены украсят изображения античных произведений искусства, выполненные методом цифровой печати на алюминиевых панелях. Станционный зал будет представлять собой анфиладу порталов со светящимися гранями.

Полы на платформе и в кассовых залах вестибюлей сделают из светло-серых гранитных плит. Стены вестибюлей облицуют белыми алюминиевыми панелями, а их цоколь выполнят из натурального камня — гранатового амфиболита.

Каменные части фасадов наземных сооружений отделают полированным гранатовым амфиболитом. Вентиляционные решетки и каркасы на фасадах планируется выполнить из металла черного цвета, а витражи павильонов — из антивандального стекла с зеркальным эффектом.

Прогнозируемый пассажиропоток новой станции «Академическая» составит 11,6 тысячи человек в будний день (на вход). Ожидается, что с открытием Троицкой линии этот показатель вырастет до 12,8 тысячи пассажиров в день, а к 2030 году транспортным хабом «Академическая» (две станции метро Троицкой и Калужско-Рижской линий и наземный городской транспорт) будут пользоваться более 60 тысяч пассажиров в сутки. Нагрузка на вход в одноименную станцию Калужско-Рижской линии снизится до 20 процентов.

Как и все новые станции, «Академическая» Троицкой линии строится с учетом обеспечения максимального комфорта пассажиров. Здесь будут установлены турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация в едином для Московского метрополитена стиле.

Сейчас на станции «Академическая» ведутся земляные работы и устройство верхнего строения пути и основных конструкций.

«На сегодняшний день полностью завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлованов, ведутся работы по разработке грунта. Из 150 тысяч кубометров грунта разработано 105 тысяч. С 1 ноября 2023 года приступили к сооружению монолитных конструкций станции. Нам предстоит уложить 37 тысяч кубометров бетона. Работа организована в трехсменном режиме. На площадке трудятся 460 рабочих, на последующих этапах стройки планируем увеличить численность до 800 человек», — Алексей Машин, генеральный директор АО «Трансинжстрой».

Станция «Корниловская» Троицкой линии метро готова на две третиНетиповая работа. Как в Москве проектируют станции метро

Итоги реализации программы строительства Московского метрополитена

Начиная с 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 236 километров линий, 114 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Сеть столичного метро выросла в 1,6 раза.

Кроме того, совместно с ОАО «РЖД» введены в эксплуатацию линии наземного метро — Московских центральных диаметров (МЦД) — МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Это 303 километра путей и 136 станций.

Перечень новых линий и станций московского метро, МЦК, МЦД

Люблинско-Дмитровская линия:

— участок от станции «Марьино» до «Зябликова» (три станции);

— участок от станции «Марьина Роща» до «Физтеха» (девять станций);

— второй выход (вестибюль) станции «Марьина Роща»;

— второй вестибюль станции «Петровско-Разумовская»;

— второй вестибюль станции «Окружная».

Калининская и Солнцевская линии:

— участок от «Новогиреева» до «Новокосина» (одна станция);

— участок от «Делового центра» до станции «Аэропорт Внуково» (14 станций).

Замоскворецкая линия:

— участок от «Красногвардейской» до «Алма-Атинской» (одна станция);

— станция «Технопарк»;

— участок от «Речного вокзала» до «Ховрина» (две станции).

Арбатско-Покровская линия:

— участок от «Митина» до станции «Пятницкое шоссе» (одна станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

— участок от станции «Выхино» до «Котельников» (три станции);

— станция «Спартак».

Бутовская линия:

— участок от станции «Улица Старокачаловская» до «Битцевского парка» (две станции).

Сокольническая линия:

— участок от станции «Юго-Западная» до «Коммунарки» (семь станций).

Филевская линия:

— второй вестибюль стации «Международная».

Некрасовская линия: семь станций.

Большая кольцевая линия: 31 станция.

Московское центральное кольцо: 31 станция.

Московские центральные диаметры (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4): 136 станций, из которых 53 являются пересадочными на линии метро, МЦК и МЦД.

Построено или реконструировано 11 электродепо: «Митино», «Братеево», «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево», «Сокол».

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

