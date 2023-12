«Роснефть» провела конференцию для победителей корпоративного конкурса среди наставников

Source: MIL-OSI Russian Language News

ПАО «НК «Роснефть» провела конференцию для победителей корпоративного конкурса «Лучший наставник 2023».

Конкурс «Лучший наставник» – ежегодное мероприятие, которое позволяет оценить эффективность работы каждого наставника по отношению к своим наставляемым, а также соизмерить развитие системы наставничества среди предприятий–участников конкурса. В то же время конкурс – это обмен опытом и лучшими практиками наставничества, востребованными к внедрению во всей Компании.

В 2023 году конкурс проводился в несколько этапов, при этом он охватил свыше 12,5 тысяч наставников рабочих и молодых специалистов из 100 предприятий и филиалов Компании.

В финальном этапе конкурса приняли участие 703 лучших наставника, из которых были определены победители в 6 бизнес-блоках Компании: «Разведка и Добыча», «Нефтепереработка и Нефтегазохимия», «Внутренние сервисы», «Корпоративные сервисы», «Нефтепродуктообеспечение» и «Судостроение и судоремонт».

На корпоративную конференцию в Москву были приглашены 55 наставников из 36 предприятий Компании – победители, призеры и номинанты финального этапа конкурса «Лучший наставник 2023».

Участники корпоративной конференции в ходе мероприятия познакомились с современными мировыми и отраслевыми трендами в области наставничества, познакомились с современными инструментами и методиками. Также они посетили павильон «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия», где побывали на обзорной экскурсии по экспозиции и приняли участие в тематическом квизе.

В Обществах Группы развивается сквозная система наставничества, которая включает в себя обучение и развитие начинающих и опытных наставников, мониторинг показателей системы наставничества, участие наставников в корпоративных, отраслевых и международных конкурсах и чемпионатах по профессиональному мастерству.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

Достижения наставников Компании и их наставляемых в 2023 году были отмечены успехами в профессиональных конкурсах:

– ООО «РН-Комсомольский НПЗ» занял 1-е место по Хабаровскому краю в номинации «Лучшая практика наставничества на производстве».

– Коллектив АО «Самаранефтегаз» награжден дипломом за 2-е место Всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества 2023 года» в номинации «Прорывные технологии производительности труда».

На X Международном Чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», в котором принимали участие более 1 тысячи российских и иностранных участников, серебряной награды удостоена участница ООО «РН-Ванкор» в компетенции «Сметное дело», дипломами в различных номинациях отмечены сотрудники ООО «РН-Комсомольский НПЗ»,

АО «Новокуйбышевский НПЗ» и АО «Куйбышевский НПЗ».

