Прощание с Диким Западом. Приручение криптоактивов и раскрытие потенциала блокчейна

Source: IMF – News in Russian

Mеждународная конференция министерства экономики и финансов, Банка Kореи, комиссии по финансовым услугам и МВФ на тему электронных денег.

13 декабря 2023 г.

(Текст, подготовленный для выступления)

Здравствуйте! Annyeong haseyo!

Я давно уже хотела посетить Корею в качестве директора-распорядителя МВФ, и я очень рада, что этот визит также дает мне возможность принять участие в важных дискуссиях по теме цифровых валют, которые состоятся в ходе этой конференции. Позвольте мне выразить глубокую признательность заместителю премьер-министра Чху, заместителю председателя Комиссии по финансовым услугам Киму и моему дорогому другу управляющему Чану Ёну Ри, с которым мы тесно работали в МВФ.

Позвольте мне рассказать вам одну историю, как бывало в давние времена, когда гости прибывали из дальних стран и все собирались вокруг пылающего костра.

Это история о прошлом, будущем и настоящем. История о новаторах и нарушителях закона, о рисках и возможностях. История о криптовалюте и блокчейне.

Прошлое

Начнем на некоем подобии пыльного Дикого Запада из американской истории.

Большинство криптоактивов на момент появления на финансовом рынке не были ничем обеспечены или были плохо обеспечены активами — они не обладали внутренней стоимостью и были подвержены колебаниям цен. Некоторые из них потерпели крах вследствие зависимости от ненадежных резервов.

Криптоактивы были по-настоящему рисковыми активами — многие семьи могут подтвердить это на своем печальном опыте. Они потеряли реальные деньги. Много денег.

Дикий Запад был суровым местом. Ввиду малого количества шерифов и ограниченности законодательства и регулирования это была земля разорений и разгула преступников. Объем отмывания денег и другой незаконной деятельности оценивался в десятки миллиардов долларов в год.

Только в прошлом месяце основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance был признан виновным по обвинениям в отмывании денег, сразу после того, как основатель известной обанкротившейся биржи FTX был осужден за мошенничество и другие преступления.

Проще говоря, за последние 15 лет криптоиндустрии не удалось создать себе безупречную репутацию. И эти проблемы еще не изжиты.

Будущее

Что может ждать впереди? Попробуем заглянуть в будущее.

Нужно представить себе, к чему может привести широкое распространение криптоактивов. Это не надуманный сценарий.

Во-первых, криптоактивы никуда не исчезнут. Биткоин сейчас торгуется по самой высокой стоимости с апреля 2022 года. За прошедший год рыночная капитализация криптоактивов выросла вдвое. Сегодня люди до сих пор вводят запрос «биткоин» примерно в 20 раз чаще, чем «здоровый образ жизни», и в 7 раз чаще, чем «изменение климата».

Кроме того, согласно Chainalysis, число держателей криптоактивов весьма велико, особенно в странах с формирующимся рынком, таких как Вьетнам, Индия и Нигерия, хотя данных об этом недостаточно. По данным текущего исследования, проводимого сотрудниками МВФ, в Бразилии из каждых 100 реалов, вложенных в иностранные ценные бумаги, 25 идет в криптоактивы.

Проблема состоит в том, что высокий уровень использования криптоактивов может подорвать макрофинансовую стабильность.

Во-первых, как показано в нашем недавнем научном докладе, «криптоизация» (использование криптоактивов вместо национальной валюты) может ослабить передачу воздействия денежно-кредитной политики. Какой смысл повышать процентные ставки в валюте, которую держит небольшое число людей.

Кроме того, меры по управлению потоками капитала, такие как ограничения на авуары в иностранной валюте, можно обойти.

К тому же криптоактивы могут подорвать устойчивость налогово-бюджетной сферы, если сбор налогов станет нестабильным или его станет сложнее осуществлять.

Такого будущего все мы хотим избежать.

Настоящее

Для того чтобы понять, как это сделать, вернемся в настоящее и отправимся с Дикого Запада в Восточную Азию, чтобы извлечь уроки из богатых традиций Кореи.

Меня очень вдохновляет хангыль. Для таких же гостей, как я, поясню, что это система письменности корейского языка, которую в XV веке ввел король Седжон. Ее простая структура пришла на смену неэффективной системе письма, доступной только элите. Хангыль оказалось невероятно легко приспособить для использования и в древних манускриптах, и в смартфонах. К тому же она очень красива.

Хангыль — идеальное общественное благо с четкими правилами формирования слогов и слов, а также минимальной, но продуманной инфраструктурой — алфавитом из 24 букв.

Нечто подобное мы стараемся создать сегодня. Наша цель — сформировать более эффективную, функционально совместимую и доступную финансовую систему посредством установления правил, позволяющих избежать рисков, связанных с криптоактивами, и создания инфраструктуры путем использования некоторых из связанных с ними технологий. Давайте рассмотрим каждую составляющую.

Правила для криптоактивов

После содержательных обсуждений со странами-членами в минувшем сентябре МВФ и Совет по финансовой стабильности опубликовали доклад, в котором представлено руководство по правилам в отношении криптоактивов.

Среди основных элементов — не делать из криптоактивов законное средство платежа или официальную валюту. Прояснить и последовательно применять законы, стандарты и правила, в том числе в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Установить четкие налоговые правила. Обеспечить прочную правовую основу с четкой классификацией криптоактивов. И координировать меры политики на глобальном уровне, с тем чтобы избежать регулятивного арбитража, поскольку поставщики криптоактивов могут изменить свое местоположение одним нажатием клавиши.

Страны следуют этому руководству: вводят его в законодательство, проводят обучение сотрудников органов надзора и наблюдения, а также обеспечивают его выполнение. Например, Корея демонстрирует лидерство посредством внесения поправок в свой закон о борьбе с отмыванием денег и разработки и принятия нового законодательства в отношении криптоактивов. СФС и МВФ оказывают помощь странам-членам по всем этим направлениям, и мы готовы сделать больше.

Эти правила не направлены на то, чтобы вернуть нас в мир до появления криптовалюты или подавить инновации. Не все, что связано с криптоактивами, осквернено мошенничеством, так же как и на Диком Западе были не одни только жулики, несмотря на их ставшие легендой похождения.

Исследования частного сектора в области инфраструктуры

Надлежащие правила могут ускорить и определить инновации. Например, банки прорабатывают новую торговую инфраструктуру с использованием технологии распределенных реестров, которая была усовершенствована и получила распространение благодаря буму на рынке криптовалют. Они рассчитывают сократить издержки и повысить скорость ежедневных операций с активами на триллионы долларов, а также расширить доступ к финансовым услугам для тех, кто сейчас довольствуется депозитными счетами с низкой доходностью.

Сегодня банки создают активы в бумажной форме, размещают их на ответственное хранение и уведомляют посредников, чтобы каждый мог сверить свои данные о том, кто чем владеет. Это работает, но обходится дорого. Вместо этого представьте, что актив создается в виде записи, или «токена», в блочной цепи, а торговля им осуществляется посредством внесения обновлений в блокчейн.

Потенциальные выгоды могут быть значительными. Блокчейн отличается доступностью для всех сторон сделки, прозрачностью и защитой от несанкционированного вмешательства, а расчет осуществляется быстро. Финансовые активы в форме токенов также можно разделить на части для более мелких инвесторов. При этом операции можно автоматизировать и совместить, чтобы они осуществлялись одновременно. Это снижает риск того, что контрагенты или стороны не выполнят свои обязательства или сделки окажутся неисполненными прежде, чем актив попадет к своему законному владельцу.

Месяц назад я наблюдала это собственными глазами в пилотных проектах банков в рамках проекта Project Guardian Денежно-кредитного управления Сингапура.

Стоит пояснить, что прежде чем перейти от пилотных проектов к реализации, нужно преодолеть еще много преград, например, создать надлежащие правовые основы.

Государственная инфраструктура

Хотя мы не можем спрогнозировать уровень ввода криптоактивов, мы должны быть готовы. Планирование надлежащей инфраструктуры играет важную роль.

Именно здесь необходимо участие государственного сектора, чтобы позаботиться о соответствии этой инфраструктуры целям государственной политики.

Блочные цепи, которые я сейчас описала, должны быть дешевыми, стабильными и надежными. Они должны обеспечивать операционную совместимость между активами и контрактами на торговлю ими. Для оплаты активов в них потребуются гарантированные денежные средства, которые также находятся в системе блокчейна — цифровые валюты центральных банков. Соблюдение международных стандартов, например, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будет иметь первостепенное значение, как и согласованность с приоритетными задачами экономической политики стран, например, регулированием потоков капитала.

Не случайно это напоминает платформы, которые я описывала на Фестивале финансовых технологий в Сингапуре, — виртуальные площади, содействующие осуществлению операций. Там я сделала акцент на том, каким образом платформы способствуют операционной совместимости валют, а сегодня мы обсуждаем операционную совместимость активов. В конце концов, деньги представляют собой финансовый контракт, долговую расписку, как и любой другой актив. Хотим ли мы совершить трансграничный платеж или обеспечить эффективность и стабильность операций с активами, все сводится к одному и тому же.

Выводы

Правила и инфраструктура вполне могут стать гласными и согласными международной валютной системы завтрашнего дня. Они должны быть столь же практичными и дальновидными, как хангыль!

Великий корейский философ и государственный служащий Юльгок сказал: «Если стараться изо всех сил, можно достичь эффективности и добиться результатов». Давайте стараться! Спасибо! Gamsa-hamnida!

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