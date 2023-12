Приглашаем на «Университетские субботы в ГУУ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 и 23 декабря в Государственном университете управления состоятся заключительные встречи профориентационного лектория для молодежи 2023 года.

Профессорско-преподавательский состав проведет серию лекций и мастер-классов в рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы «Университетские субботы в ГУУ».

Приглашаем московскую молодежь принять участие в просветительском проекте и посетить предстоящие мероприятия.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта «Университетские субботы».

16 декабря

10:00-11:30 Лекция: «Отправьте меня в сказочные миры, но верните домой к ужину!» или как маркетинг продает незабываемые впечатления

11:00-12:30 Лекция: «Предназначение: какие вопросы необходимо задать себе в школьном возрасте, чтобы найти своё «дело жизни»

12:00-13:30 Лекция: «Работа по найму или свой бизнес: что выбрать?»

13:00-14:30 Мастер-класс: «Как найти и поставить жизненные цели и выбрать направление для своей будущей профессии»

14:00-15:30 Лекция: «Как создать ИП не выходя из дома»

23 декабря

10:00-11:30 Лекция: «Управление инжиниринговыми проектами на базе вуза»

12:00-13:30 Лекция: «Ловушки университетов: как проверить будущее место учёбы, чтобы потом не жалеть всю жизнь»

13:00-14:30 Мастер-класс: «Информационная безопасность в сети: как отличить вымысел от правды и не стать жертвой информационной манипуляции»

14:00-15:30 Лекция: «Просто об управлении! Главные управленческие навыки эффективного руководителя»

