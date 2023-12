Осенью пассажиры активировали баланс карты «Тройка» через валидаторы в наземном транспорте более миллиона раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Осенью пассажиры наземного городского транспорта более миллиона раз активировали баланс карты «Тройка» с помощью валидаторов, установленных в автобусах, трамваях и электробусах. Это на 30 процентов больше, чем в течение того же периода в прошлом году.

«Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты “Тройка”. Теперь для этого не нужно спускаться в метро, что особенно удобно для пассажиров, которые пользуются только наземным городским транспортом. Продолжаем развивать пассажирские сервисы по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Удаленное пополнение «Тройки» с помощью валидаторов стало доступно на всех маршрутах наземного городского транспорта в начале 2022 года. Чтобы им воспользоваться, нужно пополнить баланс карты онлайн в приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы» или на едином транспортном портале, а затем активировать средства в любом автобусе. Это займет несколько секунд. Раньше пассажирам требовалось спуститься в метро и использовать желтый терминал.

Разобраться, как устроен сервис, поможет специальная инструкция. Скоро удаленное пополнение будет доступно и на турникетах метро, сейчас сервис находится на этапе тестирования.

