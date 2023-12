Олимпиада как шаг в профессию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Анна Николаева (слева) вручает диплом Алине Кизченко

Третьекурсница СПбГАСУ Алина Кизченко представила лучшее архитектурное решение на BIMPRO-олимпиаде по информационному моделированию зданий, организованной компанией BIMPRO при поддержке СПбГАСУ и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ).

Вручая Алине диплом победителя, директор компании BIMPRO Анна Николаева пригласила её в команду проектировщиков. «Я была уверена в том, что вы уже работаете, поскольку показали высокий профессиональный уровень и умение организовывать свое время», — обратилась она к студентке. Алина обещала обязательно подумать над тем, какой объём работы сможет выполнять с учётом учёбы в университете. Она учится на третьем курсе факультета инженерной экологии и городского хозяйства по направлению «Информационные системы и технологии».

— Я считаю олимпиаду хорошей площадкой для получения практических навыков, которая даёт возможность окунуться в рабочий процесс и осознать профессиональные будни проектировщика. А это то, что мне нужно, потому что в дальнейшем планирую работать в области информационного моделирования. Такой выбор я сделала ещё на втором курсе, когда в рамках дисциплины «Основы архитектурных конструкций» нам дали задание сделать полноценный проект дома в любой программе. Я выбрала Archicad и самостоятельно изучила её, поэтому хорошо ею владею. Но уверена, что при необходимости смогу освоить и другие программы, — рассказала Алина.

По словам Анны Николаевой, проект Алины признан лучшим не только в разделе, но и всей олимпиады. Как раз для выявления таких способных и заинтересованных студентов в повышении своих профессиональных навыков в информационном моделировании и была проведена олимпиада.

— Мы заинтересованы в подготовке кадров «под себя» и в преемственности вуз-отрасль. Поэтому решили провести эксперимент в виде олимпиады, тем самым ещё и выявить, насколько студенты заинтересованы этим направлением и готовы ли университеты его поддерживать. Результат нас приятно удивил: по четырём разделам было подано 129 заявок от студентов СПбГАСУ, Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета. Выполнено 20 работ, 85 % которых высокого качества. Статистика олимпиады — зеркальное отражение текущей кадровой ситуации на рынке труда, когда готовность работать у специалистов есть, а компетенций не хватает, — отметила Анна Сергеевна.

Она подчеркнула, что наиболее качественно выполнены архитектурные решения, что подтверждает хороший уровень учебной практики в информационном моделировании: далеко не все специалисты могут выдать такой результат с учетом скорости.

Организаторы олимпиады увидели большой потенциал и у других студентов, не вошедших в тройку призёров. Поэтому наиболее перспективным вручили благодарственные письма. Кроме того, компания BIMPRO готова пригласить их на стажировку.

— После проведения олимпиады на городском уровне мы планируем выходить на всероссийский. Уверена, что таким образом сможем выявить талантливых ребят по всей стране, — резюмировала Анна Сергеевна.

С ней согласился президент НОТИМ Михаил Викторов, который считает, что концентрация таких мероприятий должна быть не только в Москве, но, что особо важно, — в регионах.

— Участие в олимпиаде для ребят станет уверенным шагом в профессиональную деятельность. Победителей и обладателей благодарственных писем мы занесём в отдельный реестр, что станет высокой оценкой их профессиональных компетенций. Реестр важен и потенциальным работодателям, подыскивающим специалистов. С такими знаниями и навыками ребята точно будут востребованы на рынке труда.

Другие призёры СПбГАСУ:

в номинации «Архитектурные решения» второе место заняла Елизавета Забелина (первый курс Института безотрывных форм обучения), третье – Николай Коршиков (третий курс строительного факультета);

(первый курс Института безотрывных форм обучения), третье – (третий курс строительного факультета); в номинации «Отопление и вентиляция» победил Егор Степанов (пятый курс ИБФО), второе место заняла Екатерина Дундукова, третье – Екатерина Карпущенко (третий курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства);

(пятый курс ИБФО), второе место заняла третье – (третий курс факультета инженерной экологии и городского хозяйства); в номинации «Конструктивные решения» третье место разделили Данил Ходжахов (третий курс строительного факультета) и Валерий Журков (четвёртый курс строительного факультета).

Проректор по учебной работе Сергей Михайлов: ТИМ-направление растёт и развивается, приобретает новые формы, что говорит о его востребованности. Поддержав данную инициативу, СПбГАСУ подтвердил статус одного из лидеров ТИМ-движения. Результат первой олимпиады показал, что у нас всё получилось, поставленные цели достигнуты: в ней приняли участие ведущие вузы Санкт-Петербурга. А это значит, что у олимпиады хорошее будущее, и выход на всероссийский уровень даст ей новый импульс развития. Преимущество олимпиады состоит ещё и в том, что она может дать путёвку в профессиональную жизнь не только победителям и призёрам, но и участникам, проявившим себя. Поэтому в олимпиаде нет проигравших.

