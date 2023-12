НИУ ВШЭ стал победителем премии «Эффективное образование» в номинации «Университет года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Награда была вручена Высшей школе экономики в категории «Образовательные проекты» за открытие онлайн-кампуса. НИУ ВШЭ стал первым в России и странах СНГ вузом — провайдером высшего цифрового образования в рамках пятого кампуса «Вышка Онлайн», который был запущен в мае 2023 года. Форум «Эффективное образование» состоялся 13 декабря в Москве при поддержке Министерства образования и науки РФ, Росстата, Национальной ассоциации обучения предпринимателей, Фонда развития интернет-инициатив, HeadHunter, а также других компаний и организаций. В этом году участники премии соревновались в категориях «Корпоративные программы», «Образовательные проекты», «HR-бренд», «Бизнес-образование», «Startup-проекты», «Инновации», «Инвестиции», «СМИ и блоги», «Обучение удаленным профессиям» и пр. Высшая школа экономики победила в номинации «Университет года», категория «Образовательные проекты». Жюри премии отметило открытие онлайн-кампуса НИУ ВШЭ — продолжения университета в цифровом пространстве. Запуск «Вышки Онлайн» состоялся в мае 2023 года. Деловая программа форума была посвящена презентации кейсов по развитию корпоративной культуры в компании, экспресс-практикуму по формированию soft skills в сфере непрерывного обучения, дискуссии по финансовому просвещению и другим темам. Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ, приняла участие в сессии, посвященной цифровой трансформации образования, где рассказала о продвижении академических продуктов через цифровые инструменты маркетинга.

Она отметила повышенное внимание к цифровому обучению со стороны абитуриентов вузов: спрос на онлайн-программы, согласно данным анализа запросов поисковиков, в этом году по сравнению с прошлым вырос на 40%. Если в 2022 году в РФ было 17 вузов — операторов высшего образования в цифре, то в этом году их число увеличилось до 25, а количество онлайн-программ выросло со 176 до 492. НИУ ВШЭ стал первым в РФ и странах СНГ вузом — провайдером высшего цифрового образования в рамках пятого кампуса «Вышка Онлайн». Это цифровое пространство, объединяющее различные онлайн-курсы и программы НИУ ВШЭ, а также сообщество, каждый участник которого ощущает себя частью Вышки вне зависимости от местонахождения и часового пояса. Сегодня в портфеле онлайн-кампуса более 350 онлайн-курсов, 10 специализаций и 21 онлайн-программа бакалавриата и магистратуры. Все программы являются коммерческими, и успех набора на них зависит от целого комплекса маркетинговых инструментов. Развитие социальных медиа, ведение видеоблогов, выпуск подкастов с онлайн-студентами, бизнес-партнерами и экспертами программ, построение комьюнити наряду с постоянным совершенствованием цифровых продуктов позволяют лидировать на рынке. Визитной карточкой онлайн-кампуса стало создание его прототипа в метавселенной. «Метакампус Вышки — удобный, интерактивный и современный способ знакомства с университетом в виртуальном пространстве. Это возможность визуализировать материал, ранее недоступный для демонстрации в реальных условиях. Здесь есть зоны с теорией, практикой и нетворкингом. А VR-квест от “Вышки Онлайн” обеспечивает эффект полного погружения в жизнь университета. Для нас метакампус — это не образовательный, а маркетинговый инструмент будущего, который дает эмоции и погружает пользователя в наше пространство, показывает наши основные ценности», — отметила Юлия Ремезова. Чек-лист успеха «Вышки Онлайн» — это вдумчивый подход к созданию и модерации контента, адаптация его под разные форматы, приоритет экологичной и открытой коммуникации, моментальная обратная связь с пользователями, постоянное проведение исследований аудитории, создание усиливающих бренд коллабораций. Эти инструменты позволяют ВШЭ оставаться трендсеттером на рынке высшего цифрового образования. В дискуссии также приняли участие Елизавета Ефремова, преподаватель-консультант Русской школы управления, Сергей Шельменков, заместитель руководителя службы обеспечения взаимодействия с клиентами Интернет-банка, ВТБ, и Екатерина Кочережко, заместитель руководителя департамента образовательных проектов «ЦИБИТ». Модератором сессии стала Жанна Пампура, директор по развитию «Интерфакс-Образование». Текст: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI