Наши студенты помогут в организации Открытого московского турнира по хоккею для незрячих детей

С 18 по 20 декабря 2023 года на ледовых аренах СК «Арктика» впервые в истории пройдёт Открытый московский турнир среди незрячих и слабовидящих детей «Вызов Арктики». В рамках программы «Обучение служением» в организации работы соревнований примут участие студенты Государственного университета управления.

В Турнире примут участие шесть команд по адаптивному хоккею для людей с нарушениями зрения из двенадцати играющих в России на данный момент. Студенты ГУУ помогут с организацией соревнований в качестве волонтёров, медиа-волонтёров и сопровождающих.

Программа «Обучение служением» была запущена в ГУУ в начале текущего учебного года. Это уникальная образовательная методика, способствующая развитию у учащегося интереса к поиску своей личностной уникальности, построению индивидуальной траектории профессионального роста. Узнать дополнительную информацию о программе и заполнить форму регистрации можно на специальном сайте.

Организаторами Турнира являются АНО ДО «ЦСВР — Арктика» и АНО «Ресурсный центр «Одна семья» при поддержке Москомспорта.

Честь столицы на соревнованиях будет защищать Хоккейный клуб «Фортуна». Игроки «Фортуны» уже играли с аналогичными командами в Ижевске, Чебоксарах, Ульяновске, Перми, Новосибирске. Юные столичные хоккеисты выезжали на мастер-класс и матчи в Симферополь и Петрозаводск, помогая открывать новые команды в Республиках Карелия и Крым. «Фортуна» стала участницей первого в истории адаптивного хоккея матче на льду озера Байкал.

Для команд из Санкт-Петербурга, Хабаровска и Екатеринбурга Турнир станет дебютным в их хоккейной жизни. Помимо соревнования, участники примут участие в экскурсии по столице и будут награждены сувенирами и памятными наградами.

Адаптивный хоккей для слепых и слабовидящих появился в России в 2019 году. Зародился он в Канаде, изначально в него играли взрослые любители, которые в силу каких-то причин утратили зрение, но не хотели расставаться с любимым видом спорта. Позже его освоили и изначально лишенные зрения взрослые и дети.

Игра идёт по международным правилам Blind hockey. Специальная система звуков поможет ориентироваться на льду во время матча. На воротах стоят незрячие игроки с классификацией В1 либо с маской на глазах. Вратарь ловит шайбу исключительно на слух. Игроки используют гремящую шайбу. Звук издают подшипники внутри полого цилиндра. Сама шайба больше стандартной, а ворота на 30 сантиметров ниже. По воротам бьют только после паса. В поле игроки с остаточным зрением.

