Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах

В Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений детских больниц. Все медучреждения оснастили новейшей высокоточной техникой. Для этого город закупил почти полторы тысячи единиц современного оборудования на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Применение вместе с этим новых технологий позволяет родителям быть уверенными в том, что ребенок находится под полным контролем медиков. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

В столице действует комплексный подход к оснащению оборудованием по разным профилям медицинской помощи. В его основе — обеспечение новой современной техникой всех медицинских организаций без исключения.

«Оказание реанимационной помощи — это ключевое направление в каждом стационаре, которое напрямую влияет на качество лечения пациентов в критическом состоянии или нуждающихся в интенсивной терапии. Около 14 тысяч детей лечат ежегодно в отделениях реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц. Сегодня все они оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для спасения пациентов по единому стандарту. За последние два года мы закупили почти полторы тысячи единиц самой современной медицинской техники на сумму свыше двух миллиардов рублей. В их числе более 120 дефибрилляторов-мониторов, свыше 120 наркозно-дыхательных аппаратов, более 250 инкубаторов для новорожденных, более 300 аппаратов ИВЛ и свыше 600 мониторов жизненно важных показателей пациента», — сообщила Анастасия Ракова.

Медики анестезиолого-реанимационных отделений московских больниц применяют современные методики лечения, мониторинга и хирургических вмешательств. Это позволило значительно увеличить объем плановых операций.

«В 2016 году в детских многопрофильных стационарах было проведено 75 тысяч анестезиологических пособий. Из них более 60 процентов — 48 тысяч — у пациентов в плановом порядке. А в 2022 году число анестезий увеличилось в полтора раза, до 111 тысяч. Плановых из них более 70 процентов — 80 тысяч. При этом проводятся операции в основном малоинвазивными способами», — отметила заммэра.

Важнейшие принципы работы реанимационных отделений — безопасность проведения различных манипуляций, в том числе под наркозом, постоянный онлайн-мониторинг жизненно важных показателей, своевременное и качественное оказание медицинской помощи.

Как только ребенок попадает в отделение реанимации, начинается мониторинг традиционных жизненно важных показателей неинвазивным способом. Если требуется проведение контроля за более глубокими показателями гемодинамики, применяют инвазивные методы. Они позволяют врачу быстро реагировать на изменения и подбирать необходимые лекарства с точностью дозировки вплоть до микрограмма.

Новое оборудование дает возможность у постели пациента или на операционном столе проводить FAST-протоколы УЗИ для принятия немедленных мер в случае экстренной ситуации. С их помощью анестезиологи-реаниматологи обеспечивают безопасность инвазивных процедур, например установки катетеров.

Благодаря современному многофункциональному аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) можно применять все существующие инвазивные и неинвазивные методики респираторной терапии в зависимости от показаний и клинических рекомендаций. Это сокращает время оказания помощи: медикам не нужно тратить драгоценные минуты на замену аппарата, его контура и другие манипуляции. При этом неинвазивная ИВЛ позволяет пациенту быстрее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.

Интеллектуальные режимы вентиляции, заложенные в аппаратах ИВЛ, адаптируют их режим и параметры к меняющимся свойствам легких. Анестезиолог-реаниматолог отслеживает все необходимые показатели, может вовремя реагировать на изменения в клинической картине и сокращать время пребывания пациента в отделении.

Современные наркозно-дыхательные аппараты позволяют проводить анестезию различными ингаляционными анестетиками. При этом они контролируют и обеспечивают безопасность самого наркоза.

