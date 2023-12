«Масштабно, красиво, захватывающе»: подведены итоги Всероссийского кейс-чемпионата школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 декабря в Центре культур НИУ ВШЭ состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству, а также лауреатов в номинациях от партнеров. Победители и призеры смогут учиться в НИУ ВШЭ за счет университета, если им не удастся пройти по конкурсу на бюджетное место. В этом году кейс-чемпионат проводится четвертый раз. За право участия в региональных кейс-чемпионатах, которые прошли в 27 городах, боролись 2233 команды в составе 7058 человек (показатели 2020 года — 572 и 2040 соответственно). Победителей региональных чемпионатов пригласили на финал в Москву — дорогу им оплатили «Аэрофлот» и РЖД. По итогам финала, который проходил в здании НИУ ВШЭ на Покровском бульваре с 8 по 10 декабря, были выбраны участники суперфинала, представившие свои проекты 11 декабря в офисе Сбера. Участников церемонии награждения приветствовал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Он отметил, что кейс-чемпионат подразумевает командную работу, возможность стать лидером в команде, и поблагодарил создателей, организаторов и партнеров этого состязания — сотрудников университета и представителей компаний.

Ректор Вышки добавил, что накануне он участвовал в другом мероприятии — конкурсе «Лидеры России», где была похожая атмосфера и ребята чуть постарше решали разные кейсы. «Мне кажется, что скоро мы увидимся с вами в других залах — вы перейдете на следующие ступеньки личностного роста, будете участвовать в таких конкурсах, как “Лидеры России”. Я верю, что у каждого из вас большое будущее», — отметил Никита Анисимов. Уже третий сезон генеральными партнерами кейс-чемпионата являются Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. В этом году впервые генеральным партнером стал Сбер. Еще один генеральный партнер и разработчик заданий по кейс-направлению — консалтинговая компания «Яков и Партнеры».

«Очень важно, что школьники включаются в проблематику развития экономики и предпринимательства. Более 7 тысяч человек заявились на участие в кейс-чемпионате, и это означает, что мы затеяли очень правильный и перспективный проект», — сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин. По мнению президента ТПП РФ Сергея Катырина, интерес к кейс-чемпионату растет и среди школьников, и среди предпринимателей, выступающих наставниками для представителей будущего поколения бизнес-сообщества. Он подчеркнул, что полученные знания и опыт обязательно пригодятся участникам состязания и в учебе, и в жизни.

Представители ТПП РФ вручили Гран-при, установленный генеральным партнером для команд, вышедших в суперфинал, а также два специальных приза, которыми отметили лучшие по мнению ТПП РФ команды в каждом направлении. Как подчеркнула ректор Корпоративного университета ТПП РФ Анна Палагина, «нам с каждым годом все труднее работать в жюри в финалах, потому что в разы растет уровень команд, растет мотивация». «Ребята, огромное вам спасибо за эти прекрасные несколько дней! У вас прекрасное будущее, и ваши идеи обязательно найдут воплощение», — добавила она. Свои номинации учредили и другие компании — партнеры Всероссийского кейс-чемпионата. В кейс-направлении это номинация «Наиболее эффективное использование технологий» от компании «КРОК», «Самое креативное решение» от консалтинговой компании «Яков и Партнеры», «Значимый социальный эффект» от «Почты России», в бизнес-направлении — «Лучшая бизнес-модель» от Сбера, «Технологический прорыв» от Тele2 и «Значимый социальный эффект» от Фонда «Общественное мнение».

«Работая в жюри суперфинала, я был, мягко говоря, шокирован, — сказал руководитель группы менеджеров по работе с корпоративными клиентами компании «КРОК» Денис Медведев. — Меня впечатлила ваша мощь — как вы защищали проекты, отвечали на вопросы, насколько это было конструктивно и круто». Руководитель направления по работе с молодыми специалистами «Почты России» Мехти Ализаде выразил удивление, что те финалисты, которые учатся в 11-м классе, в период напряженной подготовки к поступлению нашли время для участия в кейс-чемпионате. Исполнительный директор стартап-экосистемы Сбера Алина Мяло рассказала, что накануне, как и ректор Вышки, была на конкурсе «Лидеры России», но в качестве участника, и ее имя не назвали среди победителей. Так и на кейс-чемпионате не все станут победителями. Она призвала не расстраиваться и продолжать заниматься «крутым делом» — развивать стартапы.

Руководитель департамента по взаимодействию с учебными заведениями и контролю условий труда компании Тele2 Вячеслав Гришин подчеркнул, что обеспечение технологического суверенитета является одной из главных задач и что номинация «Технологический прорыв» очень важна «для всего нашего сообщества». По мнению Ларисы Паутовой, управляющего директора департамента некоммерческих исследований Фонда «Общественное мнение», бизнес — это не только про идею и про деньги, но и про добро, а участники кейс-чемпионата, будучи предпринимателями, хорошо чувствуют социальные идеи. Призеров кейс-чемпионата по кейс-направлению объявила профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ирина Волкова, по бизнес-направлению — академический руководитель ОП «Управление бизнесом» Дмитрий Кнатько, победителей по кейс-направлению — декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский, по бизнес-направлению — директор Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян.

По оценке Сергея Пекарского, перед финалистами кейс-чемпионата открываются огромные перспективы: «Вы, безусловно, станете профессионалами в своей области. Учеба в университете придаст вам дополнительных знаний и компетенций, но основа уже заложена — вы показали, что сможете учиться и в бакалавриате, и всю дальнейшую жизнь». Игорь Агамирзян напомнил, что НИУ ВШЭ является предпринимательским университетом и все новые инициативы здесь считаются внутрикорпоративными стартапами: «Таким был и кейс-чемпионат несколько лет назад, а сегодня он превратился в зрелый бизнес. Хочу поздравить не только победителей, но и организаторов, которые замечательно провели эту работу». Команды, победившие в суперфинале по кейс-направлению, объявил проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев, по бизнес-направлению — первый заместитель руководителя трека «Росмолодежь.Бизнес» Максим Огладков.

Как отметил Вячеслав Башев, ежегодный рост интереса к кейс-чемпионату объясняется тремя факторами. Это, во-первых, люди, которые его готовят и организуют; во-вторых, партнеры, их вера в то, что Вышка всегда проводит хорошие мероприятия; и, в-третьих, сами участники, их энергия и драйв. «Искренне желаю, чтобы идеи, которые вы разработали и презентовали, стали основой нового бизнеса, который вы обязательно создадите», — заключил проректор НИУ ВШЭ. «Предпринимательский дух, которым вы пропитались, участвуя в кейс-чемпионате, будет жить в вас. Мы гордимся вами, и это понятно. А вы должны гордиться тем, что сейчас формируете образ нашей страны через 10–15 лет. Именно вы через короткое время будете строить наше совместное будущее», — считает Максим Огладков. Церемония награждения завершилась под песню «Команда». Как отметила директор по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ Тамара Протасевич, все ее участники — члены единой команды, а залог успеха на кейс-чемпионате — командная работа и интеллект. Команда «Большая разница» из Москвы (Ариадна Егорова, Андрей Шапошников, Полина Гусева и Анна Евграфова) стала призером по бизнес-направлению, и «Вышка.Главное» уже рассказывала о ней. Для Ариадны и Андрея это второе призовое место на Всероссийском кейс-чемпионате школьников — в прошлом году им вручали такой же диплом. Ребята признаются, что на этот раз рассчитывали на победу. «Теперь хотелось бы получить более развернутую обратную связь от экспертов, чтобы определить точки роста — чего нам не хватило и над чем надо работать. Конечно, кейс-чемпионат — это не только про твое звание, а больше про опыт, связи. Наш проект получил поддержку Всероссийской федерации фиджитал-спорта, нас пригласили на заседание молодежного совета “Игр будущего”, а это более значимо и ценно», — говорит Андрей Шапошников.

Команда «Волчицы с Уолл-стрит» из Ярославля (Дарья Казакова, Ксения Сажина, Ксения Андрианова и Елизавета Исакова) — призер по кейс-направлению и лауреат в номинации «Самое креативное решение». Девушки разработали проект «медвежьей спорт-тропы» (медведь — символ Ярославля), вдоль которой размещены различные тренажеры и которая может заинтересовать начинающих и профессиональных спортсменов, а также туристов. В финале команду сопровождали ее наставники — учителя технологии ярославского лицея №86 Антон и Екатерина Петровы. «В основном наши ученики участвуют в творческих или технических чемпионатах, а в прошлом году впервые вышли на кейс-чемпионат. Призовое место занять не удалось, а в этом году мы собрали еще одну команду, плодотворно поработали, и это дало результат», — рассказывает Антон Игоревич. Команда Inverse из Екатеринбурга (ученики СУНЦ УрФУ Артем Сокерин, Дмитрий Степанов и Александра Шестакова) стала победителем по кейс-направлению. Ребята разработали экосистему решений, которая позволяет обеспечить весь цикл формирования спортсмена-биатлониста — от любительского до профессионального уровня — с использованием ИИ и машинного обучения. Спортивная проблематика кейса оказалась им близка, так как они сами увлечены спортом. «На защите нас похвалили за питч, за то, что мы уверенно держались. Эксперты отметили проработанность нашего проекта и аналитику, которые мы сделали за два дня», — говорит Артем. «Кейс-чемпионат — это масштабно, красиво, захватывающе. До сих пор не верится, что это происходит со мной», — добавляет Александра. Все члены команды собираются поступать в ВШБ НИУ ВШЭ. «В Вышке нестандартный подход к обучению, а нестандартность важна для молодого поколения», — поясняет Дмитрий.

Еще одна команда из Екатеринбурга #ЕстьТалант (Матвей Симонов, Алексей Першин, Платон Арбузов и Софья Телегина) — победитель по бизнес-направлению. На кейс-чемпионате она представила платформу для изучения русского жестового языка, адаптированную для детской аудитории, причем для распознавания жестов используется нейронная сеть. В фокусе проекта — тема здоровья, которую, наряду с темой спорта, могли развивать участники бизнес-направления. Ребята проработали свой проект не только с точки зрения бизнеса, но и технически: к кейс-чемпионату их готовил начальник детского технопарка «Кванториум» при Дворце молодежи, профессиональный инженер Сергей Ивашов. В планах на будущее — сочетание бизнеса и IT, как вариант — поступление в Вышку на образовательную программу «Бизнес-информатика».

