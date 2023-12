К снегопаду готовы: городские службы круглосуточно дежурят на улицах города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городские службы готовы к новому сильному снегопаду. За сутки может выпасть до 23 сантиметров снега, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие три дня прирост снежного покрова в столице составил примерно 15 сантиметров. В ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад — может выпасть до 23 сантиметров снега. После пятницы общий прирост снежного покрова будет составлять более одного метра пяти сантиметров, кое-где и более одного метра 10 сантиметров, что довольно много», — рассказал Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что городские службы готовы к любым капризам погоды и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи со снегопадом на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

«По поручению Мэра Москвы уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем: в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов», — отметил Петр Бирюков.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, а также транспортных узлов, объектов социальной сферы и потребительского рынка.

Специалисты непрерывно проверяют магистрали. Коммунальная техника круглосуточно подметает улицы столицы механизированным способом, а потом проводит противогололедную обработку.

В условиях снегопада москвичей просят быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Рекомендуется по возможности перенести поездки на автомобилях.

