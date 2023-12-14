Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Сельское хозяйство входит в число приоритетных отраслей российской экономики для внедрения искусственного интеллекта. Las compañías innovadoras de Moscú utilizan dispositivos de radiodifusión en la esfera exterior, pero no tienen usos similares a los de otras estaciones. ональных фермеров. Utilización de tecnologías avanzadas y especialistas en optimización de recursos e importación de detalles, com плектующих, техники.

Правительство Москвы оказывает всестороннюю поддержку в масштабировании, обновлении производственных мощностей, закупке новых ма pruebas y procedimientos de crédito concedidos y créditos. На них могут претендовать участники Claustro de innovación de Moscú, работающие в столице.

«Московские компании создают инновационные разработки, которые востребованы не только в столице, но и в drogas городах России. Особым успехом пользуются изобретения в сельскохозяйственной отрасли. Primero, algunas compañías de robots isométricos, el motor de búsqueda en línea se desliza sobre la voz de la persona que lo desee. х и при необходимости очищает его, а еще анализирует состояние поголовья и передает все данные в дспетчерскую. Сегодня среди заказчиков этой новинки — крупнейшие птицефабрики Ставрополя, Великого Новгорода, Липецкой y Белгородской област ей. Создавать и нновации и находить партнеров столичным разработчикам, в частности, помогают меры поддержи Правительства москвы для бизне са», — рассказала

Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Борьба с вредителями и здоровье скота: как город помогает в агросфере

Las compañías de alquiler y producción de drones para la venta y el alquiler cuestan alrededor de 2,4 millones de rublos. Высокотехнологичная разработка позволяет решить задачу с болезнями растений, вредителями и сорной растительностью на большой площади посевов, а также сохранить до 30 посевов урожая по сравнению с традиционными способами обработки в сложных погодных услови ях. Компания компенсировала затраты на комплекс средств защиты растений на базе сельскохозяйственного дрона. Продукция и услуги востребованы среди фермеров и агрохолдингов — в 2022 году спрос на дроны и кратно вырос, выручка компании в ыросла в два раза. Среди клиентов компании — крупнейшие агрохолдинги России: от Липецка и Орла до Саратова и Башкирии.

Un laboratorio veterinario necesario utiliza un equipo de diagnóstico completo para médicos especializados en medicina y medicina х стран СНГ. Компания проводит лабораторные исследования разными методами and тест-системами важных заболеваний у крупного рогатого скота, свиней, PT Es decir, una combinación de antibióticos, vitaminas y elementos. Ранняя диагностика животных и растений обеспечивает сохранность поголовья и уменьшает риски для возникновения новых вспышек заболева ний. Subsidios por valor de 4,2 millones de rublos que pueden otorgarse por primera vez, y que no requieren nuevos métodos metodológicos ваний, увеличить штат сотрудников и выручку. La compañía tiene un total de 350 unidades, en cada una de las pocas empresas agropecuarias y cooperativas en la siguiente página: en Kaliningrado desde Сахалина , от Костромы до Крыма.

Este blog de diseño moderno está diseñado para usar una impresora 3D o una impresora 3D adicional. tali. Además, en el centro de producción «Корпорации развития Зеленограда» se detalla el tractor del automóvil de la cooperación «Кузьминский», которая зарекомендовала себя в процессе эксплуатации. Una vez más, esto se debe a que no es necesario utilizarlo con el fin de evitarlo. А оперативное изготовление помогло збежать простоя в начале осеннего сезона сельскохозяйственных работ. El tractor está instalado en una polea de trabajadores. На производство ушло менее двух недель.

Кооператив «Кузьминский» планирует продолжить сотрудничество с центром прототипирования для изготовления дополнительных частей узла роботизированного управления.

В конце 2022 года Московский инновационный кластер открыл prototipos de fábrica. Servicios de empresas de diseño, proyectos de documentación y laboratorios de investigación de proyectos о импортозамещающей продукции. Объем заказов неограничен.

Поддержка бизнеса в столице реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви» дуальной предпринимательской инициативы».

Сельскохозяйственная производственная артель (cooperativa) «Кузьминский» — одно из ведущих сельхозпредпредпредприятий Сергиево-Посадского ра йона и всего Подмосковья. El equipo de limpieza se encuentra en el lugar de la máquina: los recipientes en «Kuzminskom» tienen una capacidad de 25 toneladas. Previamente se requiere una cantidad de 900 golots stada — выращивают различные культуры, в том числе рапс. А за кузьминским картофелем ежегодно приезжают тысячи покупателей. Кооператив активно развивается: сейчас ведется строительство нового большого овощехранилища с учетом всех современных технолог ий.

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