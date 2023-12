За тепло, любовь и внимание: приемные семьи столицы получили городскую премию «Крылья аиста»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ежегодную городскую премию «Крылья аиста» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили в Красном зале Мэрии Москвы. На торжественной церемонии лауреатов наградила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Воспитание ребенка — это само по себе многогранный и ответственный труд. Воспитание ребенка с опытом сиротства — это труд, помноженный надвое. В свою очередь мы стараемся оказать приемным родителям максимальную поддержку. И психологическую, и материальную, и юридическую, подключаем все городские ресурсы, чтобы получение этих услуг стало удобнее и быстрее. Ни на одном из этапов приемные семьи в столице не остаются один на один, без помощи единомышленников. Благодаря совместным усилиям более 94 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в новых семьях. Это тысячи, более 17 тысяч ребят, у которых снова есть дом. Я искренне благодарю специалистов социальных служб, психологов и педагогов в школах приемных родителей, сотрудников опеки и центров семейного воспитания. И самую большую благодарность я хочу выразить усыновителям, опекунам и приемным родителям, которые дарят тепло, любовь и внимание детям с такой непростой долей», — подчеркнула Анастасия Ракова.

Лауреатами городской премии «Крылья аиста» в этом году стали семьи Елены и Саита Такташовых, Оксаны Цуриковой и Евгения Романова, Наталии Булатовой и Бижана Исниязова. Приемные семьи получили памятные статуэтки авторства народного художника России Александра Рукавишникова, денежные премии, дипломы и нагрудные знаки.

Семья Такташовых воспитывает четырех приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. У Елены и Саита трое кровных детей, а семь лет назад в их доме появилась девочка с особенностями здоровья — Полина из центра содействия семейному воспитанию, где Елена работает помощником воспитателя. Затем супруги взяли Лиду и Юлю, а совсем недавно забрали домой маленького Диму. Воспитывать детей с особенностями здоровья Елене помогает профессиональный опыт: за годы работы она много узнала о таких ребятах, их потребностях и особенностях воспитания. Такташовы ведут активный образ жизни: вместе с детьми путешествуют, ездят на дачу, ходят в детские игровые центры и бассейн.

Оксана Цурикова и ее супруг Евгений Романов стали приемными родителями семь лет назад. У них четверо кровных и пятеро приемных детей. Оксана и ее супруг мечтали о приемной дочке, но оказалось, что у девочки есть брат и сестра. Супруги приняли в семью всех троих. Никите, старшему из них, сейчас 14 лет. Мальчик любит гулять, кататься на велосипеде, скейтборде, самокате и иногда на роликах, а также играет в школьной футбольной команде. 11-летняя Надя увлекается рукоделием: росписью по дереву, шитьем, валянием из шерсти. А девятилетняя Настя очень любит творчество: рисует, занимается в театральной студии и танцует.

В конце прошлого года Евгений и Оксана поняли, что готовы стать родителями и для других детей-сирот, и приняли в семью еще двоих ребят. Девятилетний Илья — очень разносторонняя личность, увлекается английским языком, театральным мастерством, плаванием, рукоделием. Пятилетняя Ева, его сестренка, вместе с Настей начала заниматься хореографией и сочиняет свои первые стихи. Оксана возглавляет актив приемных семей округа, делится своими знаниями с теми, кто только вступил на путь усыновления и опекунства.

У Наталии Булатовой и Бижана Исниязова двое кровных и семеро приемных детей. Сначала в их семье появились пятеро ребят — кровных родственников, а чуть позже — еще сестра и брат.

Премия «Крылья аиста» учреждена в 2014 году для популяризации и развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году она была внесена в перечень премий города Москвы. За прошедшие годы ее лауреатами стали 24 семьи. В этом году награждение прошло в 10-й раз. Каждая из трех семей, ставших лауреатами премии «Лучшая семья года», получает денежную премию в размере одного миллиона рублей.

Узнать больше о мерах поддержки приемных семей и жизни столичных центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров содействия семейному воспитанию и те, кто вырос в приемных семьях, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

