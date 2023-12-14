Завершились работы по реконструкции канализационно-насосной станции «Щапово»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали канализационно-насосную станция «Щапово» в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию “Щапово”», — рассказал Петр Бирюков.

Благодаря проведенным работам система водоотведения стала надежнее, появился необходимый резерв мощности. В течение полугода специалисты полностью обновили объект, при этом использовали самые современные технологии, в том числе создали системы автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов был проведен монтаж системы газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции. Кроме этого, установили энергоэффективное насосное оборудование, что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию.

Ключевые узлы и механизмы, использовавшиеся при реконструкции станции, произвели московские компании. Систему диспетчерского контроля объекта создали на основе отечественного программного обеспечения.

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