Дискотека на льду и выставка авторских елок: чем заняться в московских парках в эти выходные

Столичные парки подготовили программы для семейного отдыха. Рассказываем, как интересно, познавательно и творчески провести время в пятницу и на выходных.

15 декабря с 15:00 до 16:00 в кафе «Калдис» на центральной площади Лианозовского парка проведут мастер-класс по изготовлению фигурки Деда Мороза из цветной бумаги. Участники смогут самостоятельно выбрать размер поделки и палитру. Вход свободный.

15 декабря с 16:00 до 17:00 парк «Дубки» приглашает на встречу, посвященную традиции дарения открыток. Она начнется на центральной площади парка, а продолжится в галерее «Парк» мастер-классом по созданию новогодней открытки в трафаретной технике. Участие бесплатное, по регистрации.

15 декабря с 16:00 до 17:30 на катке в саду имени Н.Э. Баумана пройдет дискотека с участием профессионального диджея. Праздничную атмосферу создаст украшенная диско-шарами и подсвеченная разноцветными огоньками сцена «Ракушка». Вход на каток по билетам.

Уличная фотовыставка «Парки России в главном парке страны» откроется на Ленинской площади Парка Горького 15 декабря. Экспозиция расскажет о проектах парков и скверов страны, которые были реализованы выпускниками программы «Архитекторы.рф» за последние пять лет. Выставка продлится до середины января 2024 года. Вход свободный.

16 декабря с 12:00 до 13:00 в павильоне «Лекторий» зоны отдыха «Терлецкая дубрава» пройдет мастер-класс по рисованию. Школьники и ребята помладше под руководством профессионального художника напишут зимний пейзаж. С собой нужно принести краски, карандаши, фломастеры и другие инструменты по выбору. Вход свободный.

В школе юного археолога ландшафтного парка «Митино» 16 декабря с 15:00 до 15: 45 пройдет лекция «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Она будет посвящена созданию русских полков солдатского строя в первой половине XVII века. Лектор расскажет о вооружении рядовых воинов и обучении их владению оружием, представит реплики костюмов и предметов снаряжения служивых людей Московского государства того времени. После лекции состоится показательная реконструкция боевых приемов с репликами оружия. Участие бесплатное, по регистрации.

16 декабря с 18:30 до 19:30 в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово пройдет лекция «История новогодней елки». Искусствовед Вероника Телецкая расскажет, почему именно ель выбрали праздничным деревом, когда она стала атрибутом дворянского торжества и кто внедрил традицию ее украшать. Кроме того, гости узнают о периоде, когда обычай ставить елки был под запретом. Участие бесплатное, регистрация по телефону парка.

17 декабря в парке «Северное Тушино» пройдут детские занятия. Мастер-класс «Новогодняя игрушка» начнется в павильоне «Клуб развития и творчества» в 11:00. Ребята распишут акриловыми красками заготовки для елочных украшений. Участие по регистрации. В 12:00 в рамках встреч клуба «Юный эколог» от павильона начнется познавательная прогулка «Тайна снежинок». Регистрация по ссылке. А с 13:00 до 14:30 в демонстрационном зале субмарины Музея истории Военно-морского флота пройдет кинопоказ зимней сказки «Морозко». Вход по регистрации.

17 декабря парк Дружбы приглашает юных посетителей на развлекательную программу «День игр и творчества». В 12:00 ребята от семи до девяти лет поучаствуют в увлекательной настольной игре, где можно проявить творческий потенциал, умение импровизировать и работать в команде. К 14:00 на мастер-класс по рисованию гуашью «Зимняя совушка» приглашают детей от пяти до 10 лет. Место встречи — беседка около большой детской площадки. Регистрация по ссылке. В беседке около амфитеатра с 14:00 до 16:00 пройдет урок акварельной живописи, к нему могут присоединиться дети от шести лет. Материалы для творчества предоставят. Участие бесплатное, по регистрации.

17 декабря с 15:00 до 15: 45 в ландшафтном парке «Митино» при поддержке Института археологии Российской академии наук проведут лекцию «История Нового года». На ней расскажут, как появился праздник, как и когда его отмечали наши предки, насколько он был важен для людей в разные времена, почему именно елка стала новогодним символом и чем ее украшали раньше. Кроме того, гостей ждет небольшая интерактивная сценка из прошлого, в которой они смогут поучаствовать. Мероприятие пройдет в школе юного археолога. Нужна регистрация.

17 декабря с 19:00 на катке в Парке Горького можно будет покататься под треки любимого музыканта. В «Медиарубке» выступит хип-хоп-исполнитель Антоха МС. Вход на каток по билетам.

В саду «Эрмитаж» продолжается фестиваль WinterFest, по выходным в шатре у Московского драматического театра «Сфера» организуют бесплатные мероприятия для детей и взрослых. 16 декабря с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по прикладному творчеству, а 17 декабря в 13:00 покажут семейный спектакль. Подробности на сайте и на страницах сада в социальных сетях. В программе возможны изменения.

На Изумрудной площади Московской усадьбы Деда Мороза пройдут семейные анимационные программы 16 и 17 декабря с 12:00 до 19:00. Для гостей подготовили выступления музыкантов и танцоров, квесты, интерактивы, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробности программы на сайте, вход свободный.

